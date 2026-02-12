כיכר השבת
ידה הארוכה של רוסיה?

הרעלה בלב השלטון? עשרות חברי פרלמנט באוקראינה קרסו בבת אחת

עשרות חברי פרלמנט חלו בבת אחת, מה שהוביל לאולם מליאה ריק כמעט לחלוטין | חקירה רשמית בוחנת חשד להרעלה המונית במזנון, והרשויות מנסות לקבוע האם מדובר בנגיף אלים או בזיהום במזון (חדשות בעולם)

הפרלמנט באוקראינה (צילום: שאטרסטוק )

אמש (רביעי), אולם המליאה של הפרלמנט באוקראינה נותר כמעט ריק, לאחר שעשרות חברי פרלמנט חלו בו-זמנית וסבלו מהידרדרות חדה ופתאומית במצבם הבריאותי האירוע המסתורי עורר בהלה בבירה, כאשר הדיווחים הראשונים הצביעו על כך שנבחרי ציבור מסיעות שונות סובלים מחום גבוה ומסימנים המעידים על הרעלה.

החשד המרכזי המטלטל את הפרלמנט מתמקד בחדר האוכל של המוסד, שבו סעדו חברי הפרלמנט זמן קצר לפני שהחלו לחוש ברע. חלק מהחולים התלוננו כי מצבם הבריאותי החל להידרדר במהירות מיד לאחר הביקור במזנון, וחבר הפרלמנט מיקולה טישצ'נקו אישר כי הכיסאות הריקים באולם הם עדות ישירה לתוצאות הקשות של האירוע.

לצד גרסת ההרעלה, הרשויות בוחנות תיאוריות נוספות, ביניהן התפרצות של נגיף הרוטה או גל אגרסיבי של מחלות נשימה ונגיפי שפעת השוטפים את אוקראינה ואת אזור קייב בימים אלו. נכון לרגע זה, חקירה פנימית רשמית נמצאת בעיצומה כדי לקבוע האם מדובר בכשל תברואתי חמור במזנון הפרלמנט או בהדבקה ויראלית רחבת היקף שהשביתה את נבחרי המדינה.

