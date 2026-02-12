כיכר השבת
"מוכן למשימה"

ירד ל-20: שגריר ארה"ב באו"ם מפתיע בשכיבות סמיכה עם חיילים

שגריר ארה"ב באו"ם, הציג שילוב יוצא דופן של כושר גופני  כשנצפה מבצע שכיבות סמיכה עם כוחות צבא בג'נבה | לצד המחווה הספורטיבית, הבהיר השגריר כי ארה"ב תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות לארגון האו"ם, אך תמשיך להפעיל לחץ כבד לקידום רפורמות פנימיות (חדשות בעולם)

שליח ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ, עושה שכיבות סמיכה עם נחתים אמריקאים בז'נבה.
צילום: רשתות חברתיות
שליח ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ, עושה שכיבות סמיכה עם נחתים אמריקאים בז'נבה. (צילום: רשתות חברתיות)

בצעד יוצא דופן עבור דיפלומט בכיר, שגריר באו"ם, , פרסם סרטון ברשתות החברתיות שבו הוא נראה מבצע שכיבות סמיכה יחד עם כוחות צבא אמריקאיים בג'נבה. וולץ ליווה את הסרטון בכיתוב "מוכן למשימה", מה שעורר עניין רב סביב סגנונו הבלתי שגרתי.

מעבר למפגן הכושר, ביקורו של וולץ בג'נבה נושא משקל מדיני משמעותי. השגריר הצהיר כי ארה"ב תעביר תשלום מקדמה לארגון בשבועות הקרובים, אך הבהיר כי הממשל ימשיך להפעיל לחץ כבד על האומות המאוחדות לצורך ביצוע רפורמות.

ארה"ב נחשבת לתורמת הגדולה ביותר לתקציב האו"ם, אולם תחת ממשל טראמפ היא נמנעה בעבר מביצוע תשלומי חובה וקיצצה במימון סוכנויות שונות. וולץ הגיע לסבב פגישות בן יומיים עם גורמים בסוכנויות האו"ם, בהן סוכנות הפליטים (UNHCR), המתמודדת כיום עם קיצוצי התקציב החמורים ביותר בתולדותיה. השגריר הדגיש כי ארה"ב תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות, אך זאת לצד דרישה בלתי מתפשרת לשינוי ארגוני.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

