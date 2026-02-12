ירד ל-20: שגריר ארה"ב באו"ם מפתיע בשכיבות סמיכה עם חיילים

בצעד יוצא דופן עבור דיפלומט בכיר, שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, פרסם סרטון ברשתות החברתיות שבו הוא נראה מבצע שכיבות סמיכה יחד עם כוחות צבא אמריקאיים בג'נבה. וולץ ליווה את הסרטון בכיתוב "מוכן למשימה", מה שעורר עניין רב סביב סגנונו הבלתי שגרתי.

מעבר למפגן הכושר, ביקורו של וולץ בג'נבה נושא משקל מדיני משמעותי. השגריר הצהיר כי ארה"ב תעביר תשלום מקדמה לארגון בשבועות הקרובים, אך הבהיר כי הממשל ימשיך להפעיל לחץ כבד על האומות המאוחדות לצורך ביצוע רפורמות.

ארה"ב נחשבת לתורמת הגדולה ביותר לתקציב האו"ם, אולם תחת ממשל טראמפ היא נמנעה בעבר מביצוע תשלומי חובה וקיצצה במימון סוכנויות שונות. וולץ הגיע לסבב פגישות בן יומיים עם גורמים בסוכנויות האו"ם, בהן סוכנות הפליטים (UNHCR), המתמודדת כיום עם קיצוצי התקציב החמורים ביותר בתולדותיה. השגריר הדגיש כי ארה"ב תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות, אך זאת לצד דרישה בלתי מתפשרת לשינוי ארגוני.