כיכר השבת
זמנים חדשים

חודש לאחר לכידת מדורו: שר האנרגיה של ארה"ב נפגש עם נשיאת ונצואלה הזמנית

שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט נחת בקראקס למפגש היסטורי עם הנשיאה הזמנית, במטרה לשקם את תעשיית הנפט המרוסקת של ונצואלה | הביקור הדרמטי נועד לבסס מחדש את השפעת ארה"ב על עתודות הנפט הגדולות בעולם ולבלום את חדירתה של סין לאזור (חדשות בעולם)

שר האנרגיה של ארה"ב נפגש עם נשיאת ונצואלה הזמנית
שר האנרגיה של ארה"ב נפגש עם נשיאת ונצואלה הזמנית| צילום: צילום: הערוץ הרשמי של השגרירות
שר האנרגיה של ארה"ב נפגש עם נשיאת ונצואלה הזמנית (צילום: הערוץ הרשמי של השגרירות)

פחות מחודש לאחר ההדחה הדרמטית של הנשיא ניקולס מדורו, המפה הגיאופוליטית של דרום אמריקה משתנה לנגד עינינו. בצעד מפתיע ורב-משמעות, שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, נחת בבירת ונצואלה לפגישה היסטורית עם הנשיאה הזמנית, דלסי רודריגז.

זהו הביקור בדרג הגבוה ביותר של ממשל טראמפ במדינה מאז המהפך בשלטון, והמטרה ברורה: שליטה מחדש על "הזהב השחור". עם עתודות נפט מוכחות של כ-303 מיליארד חביות (הגדולות ביותר על פני כדור הארץ) ונצואלה עומדת במרכזו של "הסכם אנרגיה היסטורי" שנועד, לדברי הבית הלבן, להביא "שלום ושגשוג" לאזור.

שר האנרגיה של ארה"ב נפגש עם נשיאת ונצואלה הזמנית (צילום: הערוץ הרשמי של השגרירות)

בוושינגטון לא מבזבזים רגע. משרד האוצר האמריקאי כבר הנפיק רישיון כללי חדש המאפשר חיפוש והפקה של נפט וגז במדינה, בניסיון להחיות תעשייה שקרסה תחת שנים של סנקציות והזנחה. אולם, הדרמה האמיתית מתרחשת מאחורי הקלעים: השר רייט הבהיר כי נחושה לבלום עסקאות סיניות "מזיקות" בוונצואלה, במטרה להבטיח שההשקעות החדשות יישארו תחת השפעה מערבית.

למרות האופטימיות בוושינגטון, הדרך עוד ארוכה. התשתיות בוונצואלה מרוסקות, וחברות נפט אמריקאיות עדיין מגלות הססנות בשל חוסר היציבות הפוליטית. האם המשימה של טראמפ לשיקום ונצואלה תצליח לשנות את פני שוק האנרגיה העולמי, או שמדובר בהימור מסוכן בשטח עוין?

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר