פחות מחודש לאחר ההדחה הדרמטית של הנשיא ניקולס מדורו, המפה הגיאופוליטית של דרום אמריקה משתנה לנגד עינינו. בצעד מפתיע ורב-משמעות, שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, נחת בבירת ונצואלה לפגישה היסטורית עם הנשיאה הזמנית, דלסי רודריגז. זהו הביקור בדרג הגבוה ביותר של ממשל טראמפ במדינה מאז המהפך בשלטון, והמטרה ברורה: שליטה מחדש על "הזהב השחור". עם עתודות נפט מוכחות של כ-303 מיליארד חביות (הגדולות ביותר על פני כדור הארץ) ונצואלה עומדת במרכזו של "הסכם אנרגיה היסטורי" שנועד, לדברי הבית הלבן, להביא "שלום ושגשוג" לאזור.

בוושינגטון לא מבזבזים רגע. משרד האוצר האמריקאי כבר הנפיק רישיון כללי חדש המאפשר חיפוש והפקה של נפט וגז במדינה, בניסיון להחיות תעשייה שקרסה תחת שנים של סנקציות והזנחה. אולם, הדרמה האמיתית מתרחשת מאחורי הקלעים: השר רייט הבהיר כי ארה"ב נחושה לבלום עסקאות סיניות "מזיקות" בוונצואלה, במטרה להבטיח שההשקעות החדשות יישארו תחת השפעה מערבית.

למרות האופטימיות בוושינגטון, הדרך עוד ארוכה. התשתיות בוונצואלה מרוסקות, וחברות נפט אמריקאיות עדיין מגלות הססנות בשל חוסר היציבות הפוליטית. האם המשימה של טראמפ לשיקום ונצואלה תצליח לשנות את פני שוק האנרגיה העולמי, או שמדובר בהימור מסוכן בשטח עוין?