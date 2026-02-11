"מוות לחמינאי": הכתב האיראני עשה טעות חמורה וחריגה בשידור חי

תקרית חריגה במיוחד התרחשה היום (רביעי) בטלוויזיה הממלכתית של איראן. אחד מהכתבים פלט בטעות בשידור חי איחול מוות למנהיג העליון - במקום לאחל דברים דומים, כמקובל באיראן, לארצות הברית ולישראל.
התקרית התרחשה במהלך חגיגות יום השנה למהפכה האסלאמית באיראן, שהתרחשו היום ברחבי מדינת הענק, שעדיין מלקקת את פצעיה אחרי מחאות הענק הסוערות בשבועות האחרונים.
הכתב הנזכר דיווח מהחגיגות בעיר זהדן בדרום מזרח איראן. הוא סיים את דבריו כשאמר בטעות "מוות לחמינאי" - הקריאות שהפכו לפסקול במחאות הסוערות לאחרונה.
הוא מיד תיקן את טעותו והמשיך ואמר "מוות לישראל ומוות לארצות הברית", אבל הערוצים בשידור בינתיים הופסקו.
הקטע עם פליטת הפה הפך לויראלי ברשתות החבברתיות. בהמשך הודיעה רשות השידור הממלכתית באיראן כי מנהל השידורים המחוזי פוטר וכי מספר אנשי צוות זומנו לבירור בעקבות התקרית.
0 תגובות