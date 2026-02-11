כיכר השבת
"מוות לחמינאי": הכתב האיראני עשה טעות חמורה וחריגה בשידור חי

כתב בטלוויזיה הממלכתית של איראן סיים היום דיווח מהאירוע לציון יום המהפכה האסלאמית באמירת "מוות לחמינאי" - במקום "מוות לישראל ולארצות הברית". הוא ניסה לתקן את דבריו תוך כדי שידור, ובהמשך דווח שמנהל השידורים המחוזי פוטר

הכתב במהלך השידור

תקרית חריגה במיוחד התרחשה היום (רביעי) בטלוויזיה הממלכתית של איראן. אחד מהכתבים פלט בטעות בשידור חי איחול מוות למנהיג העליון - במקום לאחל דברים דומים, כמקובל באיראן, לארצות הברית ולישראל.

התקרית התרחשה במהלך חגיגות יום השנה למהפכה האסלאמית באיראן, שהתרחשו היום ברחבי מדינת הענק, שעדיין מלקקת את פצעיה אחרי מחאות הענק הסוערות בשבועות האחרונים.

הכתב הנזכר דיווח מהחגיגות בעיר זהדן בדרום מזרח איראן. הוא סיים את דבריו כשאמר בטעות "מוות לחמינאי" - הקריאות שהפכו לפסקול במחאות הסוערות לאחרונה.

הוא מיד תיקן את טעותו והמשיך ואמר "מוות לישראל ומוות לארצות הברית", אבל הערוצים בשידור בינתיים הופסקו.

הקטע עם פליטת הפה הפך לויראלי ברשתות החבברתיות. בהמשך הודיעה רשות השידור הממלכתית באיראן כי מנהל השידורים המחוזי פוטר וכי מספר אנשי צוות זומנו לבירור בעקבות התקרית.

1
הוא כבר לא בין החיים.....
ככל הנראה

