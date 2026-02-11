כך זה הסתיים "מוות לחמינאי": הכתב האיראני עשה טעות חמורה וחריגה בשידור חי כתב בטלוויזיה הממלכתית של איראן סיים היום דיווח מהאירוע לציון יום המהפכה האסלאמית באמירת "מוות לחמינאי" - במקום "מוות לישראל ולארצות הברית". הוא ניסה לתקן את דבריו תוך כדי שידור, ובהמשך דווח שמנהל השידורים המחוזי פוטר (בעולם)

כיכר השבת