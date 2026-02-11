כיכר השבת
בורות מפתיעה

צפו: הלם בקהל כשהנציג הדמוקרטי התקשה להשיב על שאלה של ילד בתיכון

חבר בית המחוקקים היה המום במהלך שימוע של ועדת הפיקוח של צפון קרוליינה מחוסר ידע בסיסי שהפגין שריף דמוקרטי מקומי | "באיזו זרוע של הממשל אתה פועל?", נשאל השריף, והסתבך בתשובתו (מעניין)

"תחת איזו זרוע מבצעת אתה?", הדיון בין חבר בית המחוקקים והשריף
"תחת איזו זרוע מבצעת אתה?", הדיון בין חבר בית המחוקקים והשריף| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
"תחת איזו זרוע מבצעת אתה?", הדיון בין חבר בית המחוקקים והשריף (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חבר בית המחוקקים הרפובליקני מאלן צ'סר היה המום במהלך שימוע של ועדת הפיקוח של צפון קרוליינה מחוסר ידע בסיסי שהפגין שריף דמוקרטי מקומי.

במהלך השימוע שנערך בנוגע לרצח הצעירה האוקראינית אירינה זרוצקה ברכבת, שריף מחוז מגקלנבורג גרי מקפאדן נשאל לגבי מבנה הממשל האמריקאי. צ'סר שאל את מקפאדן: "באיזו זרוע של הממשל אתה פועל?".

מקפאדן, השוטר הבכיר במחוז בו נרצחה זרוצקה, ענה: "מחוז מגקלנבורג." צ'סר חזר על השאלה: "באיזו זרוע של הממשל אתה פועל, שריף?" מקפאדן ענה: "חוקת ."

צ'סר הבהיר: "זו החוקה שקובעת את זרועות הממשל; אני שואל לאיזו זרוע אתה משתייך." מקפאדן חזר על תשובתו הקודמת: "מחוז מגקלנבורג." צ'סר הוסיף: "לא ציפיתי שנתקע כאן. אתה יודע כמה זרועות יש בממשל?" מקפאדן השיב במהירות: "לא."

צ'סר הסביר את הדוגמה: "נניח שיש שלוש זרועות – מחוקקת, מבצעת ושיפוטית. איזו מהן אתה מייצג?" מקפאדן ענה: "אני מאמין שאני שייך לאחרונה… השיפוטית." צ'סר השיב: "אתה טועה, אתה שייך לזרוע המבצעת."

השיחה יוצאת הדופן עוררה הלם בקרב הנוכחים, שהיו מופתעים מחוסר ההיכרות של שריף נבחר עם יסודות הממשל שהוא מופקד על אכיפתו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר