"תחת איזו זרוע מבצעת אתה?", הדיון בין חבר בית המחוקקים והשריף ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

חבר בית המחוקקים הרפובליקני מאלן צ'סר היה המום במהלך שימוע של ועדת הפיקוח של צפון קרוליינה מחוסר ידע בסיסי שהפגין שריף דמוקרטי מקומי.

במהלך השימוע שנערך בנוגע לרצח הצעירה האוקראינית אירינה זרוצקה ברכבת, שריף מחוז מגקלנבורג גרי מקפאדן נשאל לגבי מבנה הממשל האמריקאי. צ'סר שאל את מקפאדן: "באיזו זרוע של הממשל אתה פועל?".

מקפאדן, השוטר הבכיר במחוז בו נרצחה זרוצקה, ענה: "מחוז מגקלנבורג." צ'סר חזר על השאלה: "באיזו זרוע של הממשל אתה פועל, שריף?" מקפאדן ענה: "חוקת ארצות הברית."

צ'סר הבהיר: "זו החוקה שקובעת את זרועות הממשל; אני שואל לאיזו זרוע אתה משתייך." מקפאדן חזר על תשובתו הקודמת: "מחוז מגקלנבורג." צ'סר הוסיף: "לא ציפיתי שנתקע כאן. אתה יודע כמה זרועות יש בממשל?" מקפאדן השיב במהירות: "לא."

צ'סר הסביר את הדוגמה: "נניח שיש שלוש זרועות – מחוקקת, מבצעת ושיפוטית. איזו מהן אתה מייצג?" מקפאדן ענה: "אני מאמין שאני שייך לאחרונה… השיפוטית." צ'סר השיב: "אתה טועה, אתה שייך לזרוע המבצעת."

השיחה יוצאת הדופן עוררה הלם בקרב הנוכחים, שהיו מופתעים מחוסר ההיכרות של שריף נבחר עם יסודות הממשל שהוא מופקד על אכיפתו.