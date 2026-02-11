קיראות להתפטרות סר הסחר של ארה"ב הווארד לוטניק | הדרכון המזויף ( צילום: מאת דניאל טורוק - About - Secretary of Commerce (Hi-resolution photo), נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=162639063 )

פרשת ג'פרי אפשטיין הופכת למערבולת פוליטית גלובלית שאינה פוסחת על איש, כשהיא שואבת לתוכה את האליטות החזקות בעולם ומאיימת לערער יציבות של ממשלים שלמים. מה שהחל כתיק פלילי נגד איל הון, התפתח לרשת קשרים סבוכה – "כיפת ברזל" אנושית שבנה סביבו אפשטיין, אשר כללה נשיאים, מיליארדרים ונסיכים, וכעת קורסת בקול תרועה רם.

השבוע הגיע המשבר לשיא היסטורי בבריטניה, כאשר המלך צ'ארלס, הנסיך ויליאם והנסיכה קייט נאלצו לשבור שתיקה ולצאת בהצהרות חריגות ודרמטיות. הזוג המלכותי הביע "דאגה עמוקה" וציין כי הוא "מזועזע מממדי המעורבות שנחשפו", בעוד המלך התחייב לשיתוף פעולה מלא עם רשויות החוק. אמש גם הפוליטיקה האמריקאית העכשווית נשאבה עמוק פנימה. שר הסחר של ארה"ב, הווארד לוטניק, הודה בשימוע בקונגרס כי ביקר עם משפחתו באי הפרטי של אפשטיין בשנת 2012, למרות הצהרותיו הקודמות כי ניתק עמו קשר ב-2005. מסמכים שנחשפו מראים כי הקשר בין השניים נמשך לפחות 13 שנים וכלל התכתבויות מייל רבות, תכנון ביקורים ואף הזמנה של אפשטיין לאירוע התרמה פוליטי.

הדרכון המזויף

כעת, מחוקקים משני צדי המתרס קוראים להתפטרותו של השר, בטענה שהוליך שולל את הציבור האמריקאי.

המסתורין סביב פעילותו הבינלאומית של אפשטיין העמיק עם חשיפת דרכון אוסטרי מזויף שנמצא באחוזתו. הדרכון נשא את תמונתו של אפשטיין תחת השם הבדוי "מריוס פורטלני", ובו נרשם באופן מעורר תהיות כי מקום מגוריו הוא בדמאם, ערב הסעודית. הדרכון הכיל חתימות כניסה למדינות כמו צרפת, ספרד ובריטניה משנות ה-80, מה שמחזק את החשדות לגבי יכולתו של אפשטיין לנוע בחופשיות תחת זהויות בדויות ולהשתלב ברשתות בינלאומיות אפלות.

ככל שנחשפים יותר מסמכים, מתברר כי המבצר שבנה אפשטיין הפך למלכודת עבור כל מי שבא עמו במגע, כשהחסינות שחשבו שיש להם מתפוררת מול עיני העולם. וככל שהזמן חולף, סוף פרשיית אפשטיין רק הולך ומתרחק הולך וגודל.