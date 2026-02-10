פרויקט מדעי שנמשך ארבע שנים של תלמיד בן 12 מטקסס עשוי להפוך אותו לאדם הצעיר ביותר בהיסטוריה שהצליח להשיג היתוך גרעיני.

היתוך גרעיני הוא תהליך שבו גרעיני אטומים מתמזגים לגרעין גדול יותר תוך פליטת אנרגיה. בפרויקט המדעי מדובר בהיתוך גרעיני ניסויי ומבוקר, בקנה־מידה מצומצם, הדורש מיומנות וידע פיזיקלי.

איידן מקמילן, תלמיד כיתה ז’ במערכת החינוך של מחוז דאלאס הממוקם במדינת טקסס שבארה"ב, סיפר כי החל לעבוד על הפרויקט השאפתני כבר בגיל שמונה. בשנתיים הראשונות הקדיש את זמנו ללימוד מושגי יסוד בפיזיקה גרעינית, ובהמשך החל לבנות את האבטיפוסים הראשונים.

לדבריו, אחד האתגרים היה לשכנע את אמו שהעיסוק בנושא נעשה בצורה בטוחה. “היו כמה נורות אזהרה אצל אמא שלי”, סיפר לרשת NBC DFW. “היא אמרה: ‘רגע, רגע, בוא נעצור שנייה, תסביר לי בדיוק מה יכול להשתבש, איך זה יכול להשתבש, ואיך מוודאים שזה לא יקרה’”.

הפרויקט הגיע לשיאו כאשר מקמילן הצליח להשיג היתוך גרעיני. “כמעט בכיתי, כי קשה לתאר את זה במילים", אמר. לדבריו, "זה הרגיש כמו סוף של מסע ארוך מאוד”.

כעת מגיש מקמילן בקשה לספר השיאים של גינס, בתקווה שיוכר כאדם הצעיר ביותר שהשיג היתוך גרעיני. השיא הנוכחי מוחזק על ידי ג’קסון אוסוולט מטסי, שהצליח להשיג היתוך גרעיני שעות ספורות לפני יום הולדתו ה־13 בשנת 2018.