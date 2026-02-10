כיכר השבת
"קשה לתאר במילים"

מדען אטום בן 12: ארבע שנות עבודה הביאו תלמיד צעיר להישג מדהים

תלמיד בן 12 מארה"ב עשוי להפוך אותו לאדם הצעיר ביותר בהיסטוריה שהצליח להשיג היתוך גרעיני | “כמעט בכיתי, קשה לתאר את זה במילים", אמר התלמיד לאחר ההישג (מעניין)

איידן מקמילן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

פרויקט מדעי שנמשך ארבע שנים של תלמיד בן 12 מטקסס עשוי להפוך אותו לאדם הצעיר ביותר בהיסטוריה שהצליח להשיג היתוך גרעיני.

היתוך גרעיני הוא תהליך שבו גרעיני אטומים מתמזגים לגרעין גדול יותר תוך פליטת אנרגיה. בפרויקט המדעי מדובר בהיתוך גרעיני ניסויי ומבוקר, בקנה־מידה מצומצם, הדורש מיומנות וידע פיזיקלי.

איידן מקמילן, תלמיד כיתה ז’ במערכת החינוך של מחוז דאלאס הממוקם במדינת טקסס שבארה"ב, סיפר כי החל לעבוד על הפרויקט השאפתני כבר בגיל שמונה. בשנתיים הראשונות הקדיש את זמנו ללימוד מושגי יסוד בפיזיקה גרעינית, ובהמשך החל לבנות את האבטיפוסים הראשונים.

לדבריו, אחד האתגרים היה לשכנע את אמו שהעיסוק בנושא נעשה בצורה בטוחה. “היו כמה נורות אזהרה אצל אמא שלי”, סיפר לרשת NBC DFW. “היא אמרה: ‘רגע, רגע, בוא נעצור שנייה, תסביר לי בדיוק מה יכול להשתבש, איך זה יכול להשתבש, ואיך מוודאים שזה לא יקרה’”.

הפרויקט הגיע לשיאו כאשר מקמילן הצליח להשיג היתוך גרעיני. “כמעט בכיתי, כי קשה לתאר את זה במילים", אמר. לדבריו, "זה הרגיש כמו סוף של מסע ארוך מאוד”.

כעת מגיש מקמילן בקשה לספר השיאים של גינס, בתקווה שיוכר כאדם הצעיר ביותר שהשיג היתוך גרעיני. השיא הנוכחי מוחזק על ידי ג’קסון אוסוולט מטסי, שהצליח להשיג היתוך גרעיני שעות ספורות לפני יום הולדתו ה־13 בשנת 2018.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר