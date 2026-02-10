התמונה שמטלטלת את הפנטגון: ה"דרקון" ה-J-20 הסיני בידי איראן

מפקד חיל האוויר האיראני מקבל דגם של מטוס החמקן הסיני J-20, ( צילום: DEFA Press (סוכנות ידיעות איראנית המזוהה עם הכוחות המזוינים) )

השבוע, במהלך טקס רשמי בטהרן לציון יום חיל האוויר האיראני, נלכד רגע ששיגר גלי הדף אסטרטגיים הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון, כאשר הנספח הצבאי הסיני העניק למפקד חיל האוויר של צבא איראן, בריגדיר גנרל בהמן בהמארד, דגם של מטוס ה-J-20 "דרקון אדיר".

התמונה הזו, שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות האיראנית DEFA Press, אינה נתפסת במערב כמחווה דיפלומטית גרידא, אלא כאיתות דרמטי על כוונות הרכש של טהראן ועל העמקת הברית הביטחונית עם בייג'ינג. זאת במיוחד על רקע דיווחים מדאיגים על "רכבת אווירית" של 16 מטוסי תובלה סיניים מדגם Y-20 שנחתו באיראן רק שבועות ספורים קודם לכן. המטוס המיוצג בדגם, ה-J-20, נחשב לאיום המשמעותי ביותר על העליונות האווירית האמריקאית במאה ה-21. הוא תוכנן מלכתחילה כדי להוות יריב שקול ואף עולה על מטוסי ה-F-22 וה-F-35 של ארה"ב, בזכות שילוב קטלני של חמקנות מתקדמת, יכולות תמרון על-קוליות ומערכות אוויוניקה פורצות דרך.

הגרסה החדשה והמתקדמת ביותר של המטוס, ה-J-20A, מייצגת קפיצת מדרגה טכנולוגית המכונה לעיתים "דור חמישי פלוס", והיא מצויד במנועי ה-WS-15 החדשניים המעניקים לה דחף ומהירות שיוט על-קולית שעל פי ההערכות עולים על אלו של המטוסים האמריקאיים המובילים.

מעבר לעוצמה הפיזית ולעיצוב הגוף המשופר להפחתת גרר והגברת החמקנות, ה-J-20 משלב מערכות בינה מלאכותית (AI) המשמשות כ"טייס משנה" ומסייעות בניהול קרבות מורכבים בטווחים שמעבר לטווח הראייה (BVR), תוך מקסום ביצועי המטוס בזמן אמת.

יכולת מרשימה נוספת של ה"דרקון" היא האפשרות לפקד על נחילי כטב"מים חמקנים הפועלים לצדו כ"מטוסי ליווי" בלתי מאוישים – יכולת שעד כה יוחסה רק למטוסי הדור השישי העתידיים – מה שהופך את ה-J-20 לא רק למטוס קרב קטלני אלא לצומת פיקוד ושליטה אווירי עוצמתי.

עם יעד ייצור שאפתני של כ-1,000 מטוסים עד שנת 2030, סין אינה רק מציבה את ה-J-20 כסמל למודרניזציה הצבאית שלה, אלא הופכת אותו למוקד של שינוי מאזן הכוחות הגלובלי, כשהיא שוברת את המונופול האמריקאי על שמי המזרח התיכון והעולם כולו.