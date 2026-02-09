1,800 ק"מ של נחילי אימה: הכטמ"מים מקהיר שמרעידים את טהרן

מרוץ החימוש במזרח התיכון | הצבא הסעודי בתרגיל צבאי - צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית מרוץ החימוש במזרח התיכון | הצבא הסעודי בתרגיל צבאי | צילום: צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:00 מרוץ החימוש במזרח התיכון | הצבא הסעודי בתרגיל צבאי ( צילום: החשבון הרשמי של משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

בזמן שהמזרח התיכון שרוי במתיחות ביטחונית מתמשכת, מצרים מבצעת קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית. בתערוכת World Defense Show שהתקיימה בסעודיה, חשף ארגון התיעוש הערבי (AOI) את מערכת החימוש המשוטט Hamza-3 - כטמ"מ מתאבד מתקדם המסוגל להגיע לטווחים של עד 1,800 קילומטר. המהלך מסמן מעבר מדיניות ברור: קהיר מפסיקה להסתמך על רכש חימוש זר ומתחילה לייצר באופן עצמאי את הנשק המתקדם ביותר.

הצגת המערכת החדשה מגיעה בתקופה שבה מדינות המזרח התיכון מחזקות את יכולותיהן הצבאיות. עבור ישראל, הפיתוח המצרי מעורר שאלות לגבי מאזן הכוחות האזורי, במיוחד לאור העובדה שמצרים שומרת על הסכם שלום עם ישראל מזה עשרות שנים. יחד עם זאת, העצמאות הטכנולוגית הגוברת של קהיר עשויה להשפיע על השיקולים האסטרטגיים בכל האזור.

תערוכת ההגנה העולמית 2026 בסעודיה ( צילום: משרד ההגנה של סעודיה )

יכולות מבצעיות מתקדמות מלכודת המפרץ: הצוללות של איראן שמטלטלות את העולם - הכירו את הנחיל השקט דני שפיץ | 09:54 ה-Hamza-3 אינו סתם כלי טיס נוסף בארסנל המצרי. המערכת מצוידה ביכולות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות לה לשהות באוויר עד עשר שעות רצופות, תוך שהיא נושאת ראש נפץ קטלני. על פי הפרסום במגזין Breaking Defense, הכטמ"מ מצויד במערכות אלקטרו-אופטיות חדות וחסינות גבוהה לשיבושים אלקטרוניים - יכולות קריטיות בשדה הקרב המודרני. אך היכולת המדאיגה ביותר של המערכת היא האפשרות להפעילה כ"נחיל" - עשרות כטמ"מים התוקפים בו-זמנית ממספר כיוונים. טקטיקה זו, שהוכיחה את עצמה בזירות קרב שונות ברחבי העולם, מסוגלת להציף מערכות הגנה אווירית מתקדמות ולגרום לקריסתן. כאשר מכ"מים נאלצים לעקוב אחר עשרות מטרות בו-זמנית, הסיכוי שחלקן יחדרו להגנה עולה באופן דרמטי.

רפאל ב-DEFEA 2025: שכבה חדשה של הגנה משולבת ( צילום: באדיבות חברת רפאל הישראלית | חשבון רשמי )

מקרקע ומאוויר: מערך תקיפה כולל

לצד הכטמ"מ המתקדם, הציגה מצרים גם את משגר הרקטות SAKR-105 - מערכת קרקעית המסוגלת לשגר שלוש רקטות נגד טנקים בדקה אחת. המשגר, המותקן על רכב קל תנועה, מעניק לצבא המצרי יכולת תקיפה גמישה בטווחים קרובים ובינוניים. השילוב בין יכולות אוויר וקרקע יוצר מערך תקיפה רב-זרועי שמקשה על האויב להגן מפני כל הזירות בו-זמנית.

כפי שדווח ב-Breaking Defense, המהלך המצרי משקף מגמה רחבה יותר: מעבר מרכישת "מוצרי מדף" מארצות הברית או רוסיה לייצור מקומי מלא. היעד בקהיר הוא לוקליזציה מוחלטת - ייצור כל רכיב ורכיב על אדמת מצרים. גם אם חלק מהרכיבים הפנימיים של הכטמ"מ מגיעים כרגע מסין, הכיוון האסטרטגי ברור: עצמאות ביטחונית מוחלטת שלא תהיה תלויה בגחמות מדיניות של מעצמות זרות.

רפאל מציגה יכולות מתקדמות בתערוכת האוויר בסינגפור |סרטון תדמית - צילום: חברת רפאל | חשבון רשמי רפאל מציגה יכולות מתקדמות בתערוכת האוויר בסינגפור |סרטון תדמית | צילום: צילום: חברת רפאל | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:45 רפאל מציגה יכולות מתקדמות בתערוכת האוויר בסינגפור |סרטון תדמית ( צילום: חברת רפאל | חשבון רשמי )

מערכות הגנה מתקדמות

מצרים לא מסתפקת ביכולות תקיפה בלבד. בתערוכה הוצגה גם מערכת ההגנה DJ 400P - מערכת אלקטרונית המסוגלת ליצור "כיפה" בטווח של ארבעה קילומטרים ולהשמיד כל רחפן עוין המנסה לחדור לאזור המוגן. במציאות שבה רחפנים קטנים הפכו לאיום משמעותי בשדה הקרב, יכולת זו הופכת קריטית להגנה על מתקנים רגישים ומרכזי פיקוד.

השילוב בין יכולות תקיפה מתקדמות למערכות הגנה חכמות מעיד על גישה מערכתית. מצרים של 2026 אינה רק צבא גדול במספרים - היא הופכת למעבדת נשק חכמה המסוגלת לפתח, לייצר ולהפעיל טכנולוגיות מתקדמות. המהלך קובע עובדות חדשות בשטח ומעמיד את כל שחקני האזור בפני מציאות משתנה.

עבור ישראל, ההתפתחויות הללו מחייבות מעקב צמוד והערכה מחדש של מאזן הכוחות האזורי. גם אם הסכם השלום עם מצרים נותר יציב, היכולות הטכנולוגיות המתקדמות של קהיר משנות את התמונה האסטרטגית הכוללת במזרח התיכון.