פרשת ריגול חסרת תקדים טלטלה את יוון בתחילת פברואר 2026, כשנחשפה אחת מפריצות האבטחה החמורות ביותר בתולדות נאט"ו. קולונל כריסטוס פלסאס, מפקד טייסת ומומחה סייבר בכיר, נעצר בחשד שהפך ל'סוס טרויאני' עבור המודיעין הסיני. הקצין הבכיר, שכיהן כמעריך מוסמך של נאט"ו, העביר לידי בייג'ינג מידע קריטי על טילי פטריוט ומטוסי ביון - מכה אנושה לאמינות המערכות המסווגות ביותר של הברית.

פלסאס לא היה קצין רגיל במערך הביטחוני היווני. תפקידו כמעריך מוסמך של נאט"ו העניק לו גישה בלתי מוגבלת לבסיסים צבאיים ורשתות הגנה אווירית בכל רחבי אירופה. במשך 18 חודשים הוא פעל במחשכים, משתמש במכשירי הצפנה מתוחכמים כדי להעביר מסמכים מצולמים למפעיליו בסין. חשיפת הפרשה החלה במידע מודיעיני של ה-CIA, ויצרה עיוורון במערך המודיעין היווני שהיה בהלם מהיקף החדירה.

הרחבת החקירה חושפת כיצד פועלת שיטת ה'צייד' של המודיעין הסיני, המבוססת על מלאכת מחשבת של הנדסה חברתית. פלסאס לא גויס באיומים, אלא פותו באמצעות כנסים בינלאומיים יוקרתיים ומימון נסיעות 'מקצועיות' למזרח. בייג'ינג מתמקדת בקצינים בעלי ידע טכנולוגי נדיר, כשהיא מנצלת את תאוות הבצע או את תחושת חוסר ההערכה המקצועית שלהם. הקולונל היווני נפל למלכודת שהוכנה לו בקפידה במשך שנים, עד שהפך לסוכן פעיל שסיפק למפעיליו 'עליונות מוחלטת' על פרוטוקולי התקשורת של המערב. הנזק אינו מסתכם רק במידע שדלף, אלא בחשד הכבד שפלסאס ניסה לגייס 'תאים רדומים' נוספים בתוך חיל האוויר, מה שמעלה את החשש לרשת ריגול ענפה שטרם נחשפה במלואה. כידוע, פרשת הריגול היוונית מזכירה מקרים דומים שנחשפו לאחרונה. לינווי דינג, מהנדס גוגל לשעבר, הורשע בריגול כלכלי לאחר שגנב אלפי מסמכים חסויים על תשתית ה-AI של החברה עבור סין. גם במקרה זה, המודיעין הסיני השתמש בשיטות דומות של פיתוי והנדסה חברתית כדי לגייס את היעד.

נזק אסטרטגי בלתי נתפס

מומחים מעריכים כי תדרים, פרוטוקולי תקשורת ותוכניות מבצעיות של נאט"ו נחשפו לחלוטין. פלסאס, שנעצר בתוך מתקן צבאי סגור, הודה במעשים ואף זיהה את אנשי הקשר שלו. כעת, כשהוא עומד בפני מאסר עולם ושלילת אזרחות, נאט"ו נאלצת לחשב מסלול מחדש מול היריב הסיני שהצליח להחדיר זרוע עמוקה אל תוך מערכי ההגנה של הברית.

הפרשה מעלה שאלות קשות על מנגנוני הפיקוח והביקורת בארגון נאט"ו. כיצד הצליח קצין בכיר לפעול במשך שנה וחצי ללא שיעורר חשד? האם קיימים עוד 'סוסים טרויאניים' במערכת? השלכות הפרשה חורגות מעבר ליוון ונוגעות לכלל מדינות הברית, שכעת נאלצות לבחון מחדש את נהלי האבטחה והסינון שלהן.

לצד הפרשה היוונית, מתגלות בתקופה האחרונה פרצות אבטחה נוספות במערכות מערביות. ארגון הטרור חיזבאללה מנהל משפטים חשאיים וחקירות פנימיות של חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל, בעקבות חשש מפרצת אבטחה משמעותית שאפשרה חיסולי בכירים ותקיפות מדויקות. גם שם, החשד הוא לחדירה מודיעינית בדרגי פיקוד גבוהים.

השלכות על ישראל והמזרח התיכון

פרשת הריגול היוונית מעלה חששות ביטחוניים גם בישראל. מערכות הגנה אווירית מתקדמות, כמו טילי פטריוט, משמשות גם את צה"ל והיו חלק מההגנה על שמי ישראל במהלך התקפות איראניות. המידע שדלף לסין עשוי להגיע גם לידי איראן ושלוחותיה, ולסכן את יעילות מערכות ההגנה הישראליות.

בעולם הביטחון הישראלי עוקבים בדאגה אחר התפתחויות אלו. כידוע, שיתוף המודיעין בין ישראל למדינות נאט"ו הוא רכיב מרכזי באסטרטגיית ההגנה הלאומית. פרצת אבטחה כזו עלולה לפגוע באמון ההדדי ולהקשות על שיתוף מידע רגיש בעתיד.

יצוין כי בתקופה האחרונה מתגברים הלחצים על אירופה להגביר את יכולותיה הביטחוניות העצמאיות. שר החוץ הגרמני לשעבר, יושקה פישר, אף קרא לאירופה לפתח פצצה אטומית משלה כדי להגן על עצמה, בצל האיומים והלחצים מצד טראמפ. פרשת הריגול היוונית רק מחזקת את התחושה שאירופה נמצאת בנקודת מפנה ביטחונית.