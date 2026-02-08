תוצרת סין - הקרן מיקרוגל, שיוכל להפיל לוויינים מהקרקע ( צילום: המכון הצפון-מערבי לטכנולוגיה גרעינית )

הזעם במוסקבה על אילון מאסק שוב גולש לקצה. לאחר שטכנולוגיה של SpaceX שיבשה את פעילות מל״טי התקיפה הרוסיים, החלו מפעילים רוסים להתלונן על קריסת מערכות – ובמקביל עלו איומים חריגים בתקשורת הממלכתית. התעמולן הבכיר ולדימיר סולוביוב תקף את מאסק בשידור חי וטען כי רשת סטארלינק היא ״נשק מלחמה״, ואף הציע פתרון קיצוני במיוחד: פיצוץ גרעיני בחלל כדי להשמיד את הלוויינים.

לא במקרה, גם מדענים סינים הכריזו בימים האחרונים על פיתוחו של ה-TPG1000Cs, נשק מיקרוגל בעוצמה גבוהה שנחשב לחזק מסוגו בעולם. המערכת המהפכנית מסוגלת לשגר פולסים בעוצמה של 20 ג'יגה-ואט למשך דקה שלמה – זינוק טכנולוגי אדיר לעומת מערכות קודמות שהצליחו לפעול למשך שניות בודדות בלבד. ההישג המרשים ביותר ב-TPG1000Cs הוא הגודל שלו. בעוד שאב-טיפוסים קודמים היו מגושמים, באורך של לפחות 10 מטרים ובמשקל של מעל 10 טונות, המערכת החדשה היא באורך של 4 מטרים בלבד ושוקלת כ-5 טונות. הצמצום הדרמטי בגודל התאפשר בזכות שימוש בחומר בידוד נוזלי מיוחד בשם Midel 7131, המאפשר אחסון אנרגיה בצפיפות גבוהה ומפחית אובדן אנרגיה. בזכות ממדיו הקטנים, ניתן להתקין את הנשק על משאיות, ספינות מלחמה, מטוסים ואפילו על לוויינים עצמם. המומחים בסין לא מסתירים את המטרה. הדיווחים מצביעים על כך שהנשק תוכנן במיוחד כדי לשבש לוויינים במסלול נמוך (LEO), בדגש על רשת ה-Starlink של חברת SpaceX. כאמור החשש הסיני מלווייניו של אילון מאסק גבר בעקבות המלחמה באוקראינה, שם הוכח כי רשת הסטארלינק מהווה תשתית תקשורת קריטית ובעלת ערך צבאי עצום. על פי הערכות חוקרים סינים, נשק עם הספק של מעל ג'יגה-ואט אחד כבר יכול לגרום נזק כבד ללווייני סטארלינק – וה-TPG1000Cs מייצר עוצמה שגבוהה מכך פי 20.

המחאות באיראן - לווין של חברת SpaceX ( צילום: שאטרסטוק )

מלחמה ללא עקבות

היתרון האסטרטגי הגדול בנשק מיקרוגל הוא היכולת לנטרל לוויינים ואלקטרוניקה ללא יצירת "שדות פסולת" בחלל, כפי שקורה בשימוש בטילים קונבנציונליים. הדבר מאפשר לסין מרחב של "הכחשה סבירה", שכן קשה להוכיח פגיעה מכוונת בציוד רגיש.

החידוש המרכזי בנשק הוא שימוש בחומר בידוד נוזלי בשם Midel 7131, המאפשר לאגור כמויות עצומות של אנרגיה מבלי שהיא “תברח” או תחמם את המערכת. החומר מתפקד בו־זמנית כמצבר אנרגיה וכמבודד חשמלי, סופג חום ולחצים חשמליים ומונע קפיצות מתח גם בעוצמות קיצוניות. בזכות תכונות אלו ניתן לשחרר פולסי מיקרוגל חזקים ברצף ממושך ולהקטין משמעותית את גודל המערכת לעומת הדגמים המגושמים של הדור הקודם.

בבדיקות שנערכו, המערכת הפגינה יציבות מרשימה עם למעלה מ-200,000 פולסים, מה שמעיד על אמינות גבוהה בשדה הקרב. לפי הדיווחים, ה-TPG1000Cs עולה ביכולותיו על כל מערכת מקבילה שפיתחה ארה"ב עד כה.

בעוד התחרות על השליטה בחלל מתחממת, הנשק החדש של סין מסמן עידן חדש בלוחמה אלקטרונית: עידן שבו לוויינים יקרים יכולים להפוך ל"קופסאות מתכת" דוממות בלחיצת כפתור אחת מהקרקע.