קורעים רשתות: איך איראן שיתקה את סטארלינק של מאסק?

המחאות באיראן - לווין של חברת SpaceX ( צילום: שאטרסטוק )

בינואר 2026, כשהמחאות באיראן הגיעו לנקודת רתיחה והרחובות בערו, המשטר בטהראן עשה את הצעד הראשון לניצחון שלו, והטיל על המדינה "האפלה" דיגיטלית חסרת תקדים שהותירה כ-90 מיליון אזרחים מנותקים מהעולם החיצון.

בעיצומו של הניתוק הכמעט מוחלט הזה, העיניים נישאו לשמיים בתקווה אל אלפי לווייני "סטארלינק" של אילון מאסק, שהבטיחו להיות צינור החיים האחרון של המפגינים והעיתונאים. מאסק וחברת SpaceX אף הודיעו על ויתור על דמי המנוי למשתמשים בתוך איראן כדי לסייע בזרימת המידע, מהלך שזכה לכינוי "האלומות דולקות" והפך את מאסק לשחקן גיאופוליטי מרכזי במאבק על חופש המידע. אולם, בדו-קרב הטכנולוגי הזה שהתנהל הרחק מעל העננים וגם בסמטאות האפלות של טהראן, הוכיחה איראן עוצמה מפתיעה ואכזרית שהצליחה לשתק אפילו את רשת האינטרנט הלוויינית המתוחכמת ביותר.

מהמחאות באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

הניסיון לעקוף את החסימה הדיגיטלית נתקל במהרה במערכת שיבוש אלקטרונית (Jamming) ברמה צבאית, שלפי מומחים לא נראתה כמותה ב-20 השנים האחרונות.

למרות שהטכנולוגיה של סטארלינק מבוססת על רשת של אלפי לוויינים המשדרים ישירות לטרמינלים ללא תלות בתשתית ארצית, המהנדסים האיראנים הצליחו להפעיל שיבושים שגרמו לאובדן חבילות מידע (Packet loss) של כ-30% כבר בשעות הראשונות, נתון שזינק במהירות ל-80% באזורים מסוימים.

הטכנולוגיה המתוחכמת ששימשה לשיבוש האותות הלווייניים סופקה למשטר ככל הנראה על ידי רוסיה או סין, והביאה לכך שב-11 בינואר דווח לראשונה כי איראן הצליחה להשבית את שירות סטארלינק כמעט לחלוטין.

בזמן שמהנדסי SpaceX ניסו להשיב מלחמה באמצעות עדכוני תוכנה לשעת חירום שנועדו לחזק את האות, המשטר האיראני העביר את המערכה מהמרחב האלקטרומגנטי אל המרחב הפיזי. כוחות הביטחון פתחו במבצעים של מעבר מדלת לדלת והחרימו צלחות לוויין וטרמינלים, תוך שהם מנצלים חוקים דרקוניים שקבעו כי העונש על החזקת ציוד סטארלינק עלול להגיע עד גזר דין מוות.

מפגין מבעיר אנשי משטרה באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

השלטונות בטהראן טענו בגאווה כי הצליחו לנתק כ-40,000 חיבורי סטארלינק פעילים, כשהם מציגים את הציוד המוחרם בתקשורת המדינתית כ"אמצעי ריגול וחבלה".

העליונות האיראנית בשטח לא הסתכמה רק בשיבוש הקיים, אלא סללה את הדרך לתוכנית אסטרטגית רחבה בהרבה של "בידוד דיגיטלי מוחלט". במסגרת פרויקט ה-"Kill Switch", שפותח בשיתוף פעולה עם חברות סיניות, פועל המשטר להקמת רשת פנימית סגורה המכונה "אינטרנט של מחנות צבאיים", שתאפשר גישה לרשת העולמית רק לקבוצות נבחרות בעלות אישור ביטחוני.

כך, בעוד המערב קיווה שהטכנולוגיה מהחלל תפרוץ את חומות הצנזורה, טהראן הוכיחה כי שילוב של טרור פיזי ושיבוש טכנולוגי מתקדם מסוגל להחשיך מדינה שלמה ולהשאיר את הלוויינים של מאסק חסרי אונים מול ה"מתג" של המשטר.