איראן פרסמה רשימת מטרות הכוללת את החברות גוגל, מיקרוסופט, אמזון, NVIDIA, IBM, פלנטיר ואורקל. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, תקיפת המתקנים של חברות אלו במזרח התיכון נועדה לא רק לפגוע בתשתיות פיזיות, אלא גם להוביל לצניחה במחירי המניות שלהן, לצד המשך העלייה במחירי הנפט.

המעורבות הטכנולוגית במלחמה מעמיקה, כאשר הפנטגון עושה שימוש במודלים של בינה מלאכותית דרך מיקרוסופט לצורך תכנון מבצעי, וחברות כמו פלנטיר מסומנות כחלק בלתי נפרד מהתשתית הצבאית של המערב.

ההסלמה ממשיכה לגבות מחיר כלכלי: מאגרי נפט בעומאן עלו באש בעקבות תקיפות כטב"מים איראניים, לפי גורמים בפנטגון, ששת הימים הראשונים של הלחימה עלו לארצות הברית בלבד כ-11.3 מיליארד דולר. מומחי ביטחון בארה"ב מצננים את הלחץ ואומרים שאיראן תמיד הייתה חזקה בדיבורים.