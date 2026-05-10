התאונה בקנדה ( צילום: רשתות חברתיות )

בצפון דלתא שבתחומי קולומביה הבריטית, התרחש אתמול אירוע שזעזע גם את כוחות ההצלה המנוסים ביותר. אופנוע שהיה מעורב בהתנגשות עוצמתית עם מכונית פרטית מסוג BMW, לא נותר על הכביש כמצופה; כתוצאה מעוצמת האימפקט, הכלי הדו-גלגלי "המריא" לגובה ומצא את עצמו תלוי באוויר, לכוד בין שני רמזורים מעל מרכז הצומת.

הרוכב הובהל לבית החולים כשהוא סובל מפציעות קשות, אך באורח פלא, גורמי הרפואה מסרו כי חייו אינם בסכנה. נהג ה-BMW, לעומת זאת, יצא מהאירוע ללא פגע פיזי.

הזירה הבלתי נתפסת הפכה במהירות לוויראלית, כשעוברי אורח וגולשים ברשת מנסים לפענח את התעלומה: כיצד אופנוע כבד מצליח להגיע לגובה כזה ולהישאר תלוי על כבלי הרמזור מבלי שאלו יקרסו? חלק מהעדים העריכו כי מהירות הנסיעה או זווית הפגיעה בחרטום הרכב שימשו כ"מקפצה" ששיגרה את האופנוע אל על.

"זה נראה פשוט לא אמיתי", ציינו עדים בזירה, בעוד גולשים ברשתות החברתיות מכנים את המקרה "התנגשות מהסרטים" ותוהים על עוצמת המבנה שהחזיק את משקל הכלי. בעוד חקירת נסיבות התאונה נמשכת, התמונה של האופנוע המרחף מעל הצומת בצפון דלתא תישאר כאחת העדויות המדהימות ביותר שנראו אי פעם בכבישי קנדה.