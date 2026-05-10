כיכר השבת
האופנוען המעופף

בין שמים לארץ: הנס הבלתי יאומן של האופנוען שהתעופף אל חוטי הרמזור

תאונת דרכים מחרידה בקנדה הסתיימה במחזה סוריאליסטי | אופנוע תלוי באוויר בין שני רמזורים - בזמן שהרוכב נלחם על החלמתו, החוקרים והעדים נותרו פעורי פה מול תמונה שנוגדת את חוקי הפיזיקה (חדשות בעולם)

התאונה בקנדה (צילום: רשתות חברתיות )

בצפון דלתא שבתחומי קולומביה הבריטית, התרחש אתמול אירוע שזעזע גם את כוחות ההצלה המנוסים ביותר. אופנוע שהיה מעורב בהתנגשות עוצמתית עם מכונית פרטית מסוג BMW, לא נותר על הכביש כמצופה; כתוצאה מעוצמת האימפקט, הכלי הדו-גלגלי "המריא" לגובה ומצא את עצמו תלוי באוויר, לכוד בין שני רמזורים מעל מרכז הצומת.

הרוכב הובהל לבית החולים כשהוא סובל מפציעות קשות, אך באורח פלא, גורמי הרפואה מסרו כי חייו אינם בסכנה. נהג ה-BMW, לעומת זאת, יצא מהאירוע ללא פגע פיזי.

התאונה בקנדה| צילום: רשתות חברתיות

הזירה הבלתי נתפסת הפכה במהירות לוויראלית, כשעוברי אורח וגולשים ברשת מנסים לפענח את התעלומה: כיצד אופנוע כבד מצליח להגיע לגובה כזה ולהישאר תלוי על כבלי הרמזור מבלי שאלו יקרסו? חלק מהעדים העריכו כי מהירות הנסיעה או זווית הפגיעה בחרטום הרכב שימשו כ"מקפצה" ששיגרה את האופנוע אל על.

התאונה בקנדה| צילום: רשתות חברתיות

"זה נראה פשוט לא אמיתי", ציינו עדים בזירה, בעוד גולשים ברשתות החברתיות מכנים את המקרה "התנגשות מהסרטים" ותוהים על עוצמת המבנה שהחזיק את משקל הכלי. בעוד חקירת נסיבות ה נמשכת, התמונה של האופנוע המרחף מעל הצומת בצפון דלתא תישאר כאחת העדויות המדהימות ביותר שנראו אי פעם בכבישי קנדה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

