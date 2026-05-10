אחרי 16 שנות שלטון: רה"מ החדש התייצב בפני העם וביקש "סליחה"

לאחר 16 שנות שלטונו של ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן, בחר הפרלמנט ההונגרי בפטר מדיאר לראש הממשלה החדש ברוב של 140 חברי פרלמנט.

עם הכרזת התוצאות נרשמו מחיאות כפיים מצד חברי האופוזיציה, בעוד שרוב חברי מפלגות השלטון לשעבר פידס ו־KDNP נמנעו מלהצטרף לתשואות. מחוץ לבניין הפרלמנט בכיכר קושוט פרצו חגיגות כאשר המונים עקבו אחר ההצבעה בשידור חי.

בנאום ההשבעה הראשון שלו הציג מדיאר מסר של חילופי שלטון ודמוקרטיה, ואמר כי “הכוח הוא זמני”, תוך שהזהיר כי החלטות פוליטיות משפיעות על המדינה לדורות. לדבריו, “אפשר לבנות מדינה ואפשר גם להרוס אותה, תלוי בהנהגה שלה”.

אחד הרגעים הבולטים בנאום היה כאשר מדיאר התנצל בפני קורבנות כשלי מערכת הגנת הילדים בהונגריה, כולל פרשיות התעללות מן העבר. בנוסף פנה בהתנצלות לאזרחים, מורים, עיתונאים, עובדי מערכת הבריאות ואישי ציבור שלדבריו “סומנו, נרדפו או הוטרדו” רק משום שהביעו ביקורת או דעה שונה. "אני מבקש ממכם סליחה", אמר.

לדבריו, “מסעות ההפחדה והעוינות הפוליטית גרמו נזק עמוק לחברה ההונגרית”. הוא הדגיש כי “אסור למדינה להתייחס שוב כך לאזרחיה”. עוד אמר כי “עידן פוליטי הסתיים באופן סופי”.

בהמשך קרא לציבור שלא להתרחק מהפוליטיקה אלא להמשיך לפקח על השלטון. “תדרשו מאיתנו דין וחשבון”, אמר, תוך שעודד את האזרחים לשאול שאלות, למתוח ביקורת ולהישאר מעורבים בחיים הציבוריים.

בחלק תקיף במיוחד בנאום קרא מדיאר לבכירי המערכת הפוליטית הקודמת להתפטר, בהם נשיא הונגריה תמאש סוליוק, שלדבריו צריך לסיים את תפקידו עד סוף חודש מאי. הוא טען כי גם מי ששתקו בתקופות של מתיחות פוליטית ותעמולה נושאים באחריות מוסרית.

בסיום נאומו אמר כי “פרק חדש מתחיל”, והדגיש כי הונגריה צריכה כעת להתמקד בשיקום האמון הציבורי, בהחזרת הכבוד לחיים הציבוריים ובהבטחת עתיד טוב יותר לדורות הבאים.