המוקדנית נתיקה לו בפנים: כשאפיפיור לאו ניסה לעדכן פרטים בבנק

אפילו המנהיג של הכנסייה הקתולית ברחבי העולם אינו חסין מפני התסכולים היומיומיים של המערכת הבנקאית. האפיפיור לאו ה-14, גילה לאחרונה שגם המעמד הרם ביותר בעולם הנוצרי אינו מבטיח מעקף של נהלי אבטחה נוקשים.

הסיפור, שנחשף על ידי חברו הקרוב של האפיפיור, הכומר טום מקארתי, התרחש לאחרונה כאשר האפיפיור התקשר לבנק שלו בדרום שיקגו כדי לעדכן את מספר הטלפון והכתובת שלו. למרות שענה בהצלחה על כל שאלות האבטחה שהציגה לו נציגת הבנק, הוא נתקל במבוי סתום: נאמר לו שכדי לבצע את השינוי, עליו להתייצב בסניף באופן אישי.

"ובכן, אני לא עומד להיות מסוגל לעשות את זה", השיב האפיפיור בשעשוע, כשראה שהבירוקרטיה מנצחת את ההיגיון, החליט האפיפיור לנסות גישה אחרת ולחשוף את זהותו הרשמית. "האם זה ישנה לך אם אומר לך שאני האפיפיור לאו?" הוא שאל.

התגובה של נציגת הבנק הייתה חדה ומהירה: היא פשוט ניתקה לו את הטלפון.

התקרית לא הסתיימה שם. האפיפיור נאלץ לבצע שיחות נוספות, הפעם לחברים, שהצליחו להגיע עד לנשיא הבנק. בתחילה, נשיא הבנק התעקש על המדיניות המחייבת הגעה פיזית לסניף, אך לאחר שהועלו איומים להעביר את חשבונו של האפיפיור לבנק אחר, הבנק התרצה ועדכן את הפרטים מרחוק.

לדברי מקארתי, האפיפיור לאו ה-14, האמריקאי הראשון בתפקיד, נשאר אדם ארצי שאוהב פיצה, "הוא פשוט בחור נורמלי לחלוטין", סיכם.