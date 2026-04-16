"ידיים מלאות בדם": האפיפיור עולה דרגה בעימות החריף עם טראמפ

האפיפיור לאו תקף בחריפות מנהיגים שמשקיעים מיליארדים במלחמות ואמר כי העולם "נהרס בידי קומץ רודנים", בדברים חריגים שנשא במהלך ביקורו בקמרון, זאת לאחר מתקפות חוזרות מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשתות החברתיות.

לאו, האפיפיור האמריקאי הראשון, גינה גם שימוש בדת להצדקת מלחמות וקרא ל"שינוי כיוון נחרץ". הוא הזהיר כי "אדוני המלחמה מעמידים פנים שאינם יודעים שלוקח רגע אחד להרוס, אבל לעיתים חיים שלמים אינם מספיקים כדי לבנות מחדש", והוסיף כי "מעלימים עין מכך שמיליארדים מושקעים בהרג ובהרס, בעוד שלריפוי, חינוך ושיקום אין משאבים".

בדבריו תקף מנהיגים המשתמשים בשפה דתית לצרכים פוליטיים וצבאיים, במה שנתפס כרמז לשר המלחמה פיט הגסת'. ואמר כי "אוי למי שמנצל את הדת לטובת רווח צבאי, כלכלי ופוליטי". הוא גם הדגיש כי תפילות של מנהיגים "שידיהם מלאות דם" נדחות.

המתיחות בינו לבין טראמפ החריפה בימים האחרונים, לאחר שהנשיא כינה אותו "חלש בפשיעה ונורא במדיניות חוץ" בעקבות הביקורת שהביע על המלחמה באיראן. "שמישהו יספר לאפיפיור שאיראן רצחה 42,000 אנשים חפים מפשע", כתב הנשיא מאוחר יותר.

במהלך ביקורו קרא האפיפיור לממשלת קמרון להיאבק בשחיתות ולא להיכנע ללחצי בעלי כוח. הוא גם הביע תקווה כי ביקורו בעיר במנדה יסייע לקדם פתרון לסכסוך המתמשך באזורים דוברי האנגלית, שבו נהרגו אלפים ונעקרו מאות אלפים מבתיהם.