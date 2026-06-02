כיכר השבת
רצה לקפוץ מהמטוס

מהומה בטיסה: נוסע התפרע והשתולל - הנוסעים השתלטו עליו וקשרו אותו | צפו

נוסעים השתלטו על נוסע בטיסה של Frontier Airlines לשדה התעופה או'הייר בשיקגו ביום ראשון לאחר שניסה, על פי הדיווחים, לפתוח דלת יציאת חירום בניסיון לקפוץ מהמטוס באמצע הטיסה | על פי מנהל התעופה הפדרלי, הטיסה מסן חואן, פורטו ריקו, לאו'הייר, הופנתה לשדה התעופה הבינלאומי של מיאמי לאחר שהצוות דיווח על הפרעה בקרב הנוסעים, לאחר מכן הטיסה נחתה בשלום במיאמי | צפו בתיעוד המופרע (תעופה)

טיסההתפרעות

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