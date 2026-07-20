הלב לא עמד בזה: שני ארגנטינאים מתו מדום לב במהלך משחק הגמר

הטרגדיה הרפואית שליוותה את דרמת הספורט הענקית בדרום אמריקה: שני אזרחים ארגנטינאים, בני 67 ו-88, קיפחו את חייהם במהלך השעות המתוחות של משחק גמר המונדיאל ששודר אמש, לאחר שסבלו מאירועים לבביים קשים (קרדיווסקולריים) עקב המתח העצום שליווה את ההתמודדות הדרמטית.

מלבדם, גבר נוסף בן 72 עדיין מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבית חולים בבירה בבואנוס איירס, לאחר שחווה אף הוא מצוקה נשימתית קשה וכאבים פתאומיים בחזה במהלך רגעי ההכרעה של המשחק. כך דווח היום (שני) ב-I24NEWS.

האירועים הקשים התרחשו במקביל לשידור משחק הגמר שבו התמודדה נבחרת ארגנטינה מול נבחרת ספרד. מדובר בתופעה מוכרת וידועה בעולם הרפואה, במסגרתה אירועי ספורט בעלי פרופיל גבוה ורמות מתח קיצוניות עלולים להוות טריגר רגשי ופיזי חריף בקרב אנשים בעלי רקע רפואי מוקדם או בקבוצות סיכון.

הלחץ הנפשי, האדרנלין הגבוה וההתרגשות הקיצונית שחווים האוהדים מול המסכים מתורגמים לעיתים קרובות לעלייה חדה בלחץ הדם ובדופק, מה שעלול להוביל לחסימת עורקים או להפרעות קצב קטלניות במערכת ההולכה של הלב.

קריאת החירום הראשונה בבואנוס איירס התקבלה במוקדי ההצלה לפי הדיווח בשעה 18:40 מביתו של המנוח בן ה-67, אשר התמוטט לפתע. בני משפחתו ועוברי אורח החלו לבצע בו פעולות החייאה ראשוניות בהדרכה טלפונית עד להגעתם של צוותי הרפואה למקום, אך מאמצי ההצלה עלו בתוהו.

מוקדם יותר באותו הערב, בשעה 17:39, התרחש המקרה השני כאשר קשיש בן 88 החל לגלות סימני מצוקה חריפים. בתו של הקשיש הבחינה כי הוא מתקשה לנשום באופן פתאומי וכי מערכות גופו קורסות, והזעיקה את כוחות החירום. הוא פונה במהירות לבית החולים המקומי, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך קצת יותר מחמש שעות, עד שנאלצו לקבוע את מותו.

במקביל לשני מקרי המוות הטראגיים, מערכת הבריאות בארגנטינה ממשיכה להילחם על חייו של אוהד נוסף, בן 72. האיש פונה בעיצומו של המשחק לבית החולים בבואנוס איירס לאחר שחש ברע, התלונן על כאבים עזים בחזה וסבל מקוצר נשימה חריף.

הוא הובהל ישירות ליחידה לטיפול נמרץ, שם הוא שוכן תחת השגחה רפואית רציפה וצמודה. מקרי העבר בעולם מלמדים כי רגעים של הכרעות ספורטיביות לאומיות גובים לא פעם מחיר דמים כבד מאוהדים שאינם עומדים בעומס הרגשי, והרשויות במדינה שבות וממליצות לאוכלוסיות בסיכון להימנע מצפייה ברגעים מתוחים אלו או לנקוט במשנה זהירות.