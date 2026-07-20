מנהל ה-FBI קאש פאטל חשף בריאיון ל"פוקס ניוז" כי לשכת החקירות הפדרלית הפעילה את מבצע האבטחה הגדול ביותר בתולדותיה סביב משחקי מונדיאל 2026 בארצות הברית.

לדבריו, "ביצענו בדיוק את מה שתכננו". פאטל הוסיף: "אנחנו גאים לדווח שבזכות אנשי ה-FBI והשותפים שלנו לא הייתה אף מתקפה פלילית משמעותית במהלך המונדיאל".

לפי ה-FBI, כ-6.5 מיליון בני אדם הגיעו ל-78 המשחקים שנערכו ב-11 אצטדיונים בארצות הברית, כחלק מהמונדיאל שנערך גם בקנדה ובמקסיקו. למשימה הוקצו כ-5,000 אנשי FBI, בהם יותר מ-4,000 סוכנים ממשרדי השטח, כ-800 עובדים מהמטה ו-59 צוותי ביטחון משותפים. בנוסף בוצעו כ-300 אלף בדיקות רקע לשחקנים, מאמנים ובעלי הסמכה.

פאטל הדגיש כי אחד האיומים המרכזיים היה רחפנים בלתי מורשים. "אם אתם במרחב האווירי האסור, אנחנו נפיל אתכם. לכן הפלנו יותר מ-700 רחפנים". אמר. "חלקם היו מטרד בלבד, אך רבים מהם הפרו את חוקי רשות התעופה הפדרלית ולא נרשמו כחוק. אנחנו לא לוקחים שום סיכון".

לדבריו, ה-FBI אף הקים לראשונה בית ספר ייעודי ללוחמה ברחפנים בבסיס רדסטון שבאלבמה, כדי להכשיר שוטרים בזיהוי, מעקב ויירוט של כלי טיס בלתי מאוישים.

הוא שיבח גם את כוח המשימה של הבית הלבן למונדיאל, שהוקם ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והובל על ידי אנדרו ג'וליאני. "הנשיא טראמפ הציב את היעד: לא רק לקיים את אירוע הספורט הגדול והבטוח ביותר בעולם, אלא גם לוודא שכל מי שמגיע ייהנה. אלו היו ההנחיות שקיבלנו", סיכם.