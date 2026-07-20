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"לא לוקחים סיכונים"

מאות רחפנים הופלו: מבצע האבטחה הגדול ביותר בתולדות ארה"ב נחשף

ה-FBI חשף את מבצע האבטחה הגדול ביותר בתולדותיו במונדיאל 2026: 5,000 סוכנים, 700 רחפנים הופלו ו-6.5 מיליון אוהדים הגיעו בבטחה (מעניין)

מנהל ה-FBI קאש פאטל חשף בריאיון ל"פוקס ניוז" כי לשכת החקירות הפדרלית הפעילה את מבצע האבטחה הגדול ביותר בתולדותיה סביב משחקי מונדיאל 2026 ב.

לדבריו, "ביצענו בדיוק את מה שתכננו". פאטל הוסיף: "אנחנו גאים לדווח שבזכות אנשי ה-FBI והשותפים שלנו לא הייתה אף מתקפה פלילית משמעותית במהלך המונדיאל".

לפי ה-FBI, כ-6.5 מיליון בני אדם הגיעו ל-78 המשחקים שנערכו ב-11 אצטדיונים בארצות הברית, כחלק מהמונדיאל שנערך גם בקנדה ובמקסיקו. למשימה הוקצו כ-5,000 אנשי FBI, בהם יותר מ-4,000 סוכנים ממשרדי השטח, כ-800 עובדים מהמטה ו-59 צוותי ביטחון משותפים. בנוסף בוצעו כ-300 אלף בדיקות רקע לשחקנים, מאמנים ובעלי הסמכה.

פאטל הדגיש כי אחד האיומים המרכזיים היה רחפנים בלתי מורשים. "אם אתם במרחב האווירי האסור, אנחנו נפיל אתכם. לכן הפלנו יותר מ-700 רחפנים". אמר. "חלקם היו מטרד בלבד, אך רבים מהם הפרו את חוקי רשות התעופה הפדרלית ולא נרשמו כחוק. אנחנו לא לוקחים שום סיכון".

לדבריו, ה-FBI אף הקים לראשונה בית ספר ייעודי ללוחמה ברחפנים בבסיס רדסטון שבאלבמה, כדי להכשיר שוטרים בזיהוי, מעקב ויירוט של כלי טיס בלתי מאוישים.

הוא שיבח גם את כוח המשימה של הבית הלבן למונדיאל, שהוקם ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והובל על ידי אנדרו ג'וליאני. "הנשיא טראמפ הציב את היעד: לא רק לקיים את אירוע הספורט הגדול והבטוח ביותר בעולם, אלא גם לוודא שכל מי שמגיע ייהנה. אלו היו ההנחיות שקיבלנו", סיכם.

ארה"בהבית הלבןFBIמונדיאלמעקב

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