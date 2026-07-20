אירוע חריג דווח בשעות האחרונות בניו יורק, כאשר שריפה פרצה במבנה פדרלי ואף הושלך מטען קל שהתפוצץ בסמוך לאזרחים שעברו במקום.

ה-FBI אישר כי מטען קל הופעל ברחבת הבניין הפדרלי 26 במנהטן, ניו יורק. במתחם המדובר שוכנים משרדי השטח של רשות האכיפה לענייני הגירה ומכס, מחלקת ביטחון המולדת וכן בית משפט לענייני הגירה. מתמונות ומסרטונים שעלו לרשתות החברתיות עלה כי עשן סמיך היתמר מחוץ למבנה הממשלתי בעקבות הפעלת המטען, שלפי דיווחים בתקשורת כלל זיקוקין די-נור.

כוח המשימה המשולב ללוחמה בטרור של ה-FBI פתח מיד בחקירת נסיבות האירוע, וחשוד במעשה כבר נמצא במעצר של כוחות הביטחון. ראש הבולשת הפדרלית, קאש פאטל, פרסם הודעה ברשת החברתית X שבה כתב כי "הבוקר אדם הפעיל מטען תבערה מחוץ לרחבת הבניין הפדרלי 26 בניו יורק". פאטל הוסיף בהודעתו הרשמית כי "האדם נמצא במעצר ודווח על שתי פציעות קלות עד כה" בעקבות התקרית.

ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, התייחס גם הוא לאירוע ומסר ברשת החברתית כי "מה שקרה מחוץ לרחבת הבניין הפדרלי 26 הבוקר היה מטריד עמוקות". ממדאני הוסיף כי "אני שמח שאף אחד לא נפצע קשה ושתפסו חשוד. הצוות שלי נמצא בקשר עם משטרת ניו יורק ואנו נתמוך בחקירה הפדרלית. הממשל שלנו ימשיך להבטיח שכל ניו יורקרי בטוח בעירו - וייתן את הדין לכל מי שמאיים על כך".

בקרב הציבור עלו תהיות קשות אודות תחושת הביטחון מאז עלייתו של ממדאני לשלטון, הקומוניסט המתנגד נחרצות למדיניותו של הנשיא. גורמים שונים ציינו כי מדובר במצב בלתי שפוי לנוכח התדירות שבה קציני רשות האכיפה לענייני הגירה ומכס הופכים למטרה לפגיעה, במיוחד כאשר הם אינם אלו שקובעים את החוקים אלא רק אמונים על אכיפתם בשטח.