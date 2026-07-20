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טראמפ גרם למבוכת ענק בניצחון הגדול - נשיא פיפ"א נאלץ לגרור אותו החוצה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עורר מבוכה גדולה בזמן הכרזת ספרד כאלופת העולם אמש, כאשר "נדחף" לתוך הפריים ברגעי הנפת הגביע | המצב הגיע לידי כך שנשיא פיפ"א נאלץ למשוך אותו החוצה בעצמו | צפו בתיעוד (בעולם)

רגעי המבוכה אמש
רגעי המבוכה אמש| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

אירוע מביך במיוחד התרחש אמש לעיני מיליארדי צופים ברחבי העולם, כאשר נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ניסה לשכנע את להתרחק מהבמה ברגעי השיא.

אינפנטינו נאלץ לגשת אל הנשיא האמריקני, אשר סירב לפנות את הפודיום לאחר הענקת הגביע לקפטן רודרי ונותר לעמוד במרכז פריים הצילום המשותף של הנבחרת המנצחת.

המהלך עורר מבוכה רבה בשטח לאחר שטראמפ ואינפנטינו כבר ספגו שריקות בוז צורמות מהקהל עם רדתם לכר הדשא, כאשר מדד הרעש באצטדיון זינק מ-78 ל-84 דציבלים.

​האירוע המביך התרחש בזמן שנבחרת ספרד הניפה את גביע העולם ביום ראשון.

השחקנים הספרדים חגגו את תואר אלופי העולם אחרי ניצחון 1-0 על ארגנטינה. טראמפ, שהגיע למגרש במסוק הנשיאותי וצפה במשחק מסוויטה מיוחדת לצד מלך ספרד פליפה ה-6, מצא את עצמו בלב החגיגות עד ש"פונה" מהמקום.

דונלד טראמפמבוכהגביע העולם בכדורגל
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