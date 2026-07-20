אירוע מביך במיוחד התרחש אמש לעיני מיליארדי צופים ברחבי העולם, כאשר נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ניסה לשכנע את דונלד טראמפ להתרחק מהבמה ברגעי השיא.

אינפנטינו נאלץ לגשת אל הנשיא האמריקני, אשר סירב לפנות את הפודיום לאחר הענקת הגביע לקפטן רודרי ונותר לעמוד במרכז פריים הצילום המשותף של הנבחרת המנצחת.

המהלך עורר מבוכה רבה בשטח לאחר שטראמפ ואינפנטינו כבר ספגו שריקות בוז צורמות מהקהל עם רדתם לכר הדשא, כאשר מדד הרעש באצטדיון זינק מ-78 ל-84 דציבלים.

​האירוע המביך התרחש בזמן שנבחרת ספרד הניפה את גביע העולם ביום ראשון.

השחקנים הספרדים חגגו את תואר אלופי העולם אחרי ניצחון 1-0 על ארגנטינה. טראמפ, שהגיע למגרש במסוק הנשיאותי וצפה במשחק מסוויטה מיוחדת לצד מלך ספרד פליפה ה-6, מצא את עצמו בלב החגיגות עד ש"פונה" מהמקום.