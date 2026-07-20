כיכר השבת
שובר שיאים

מכה גדולה לטראמפ: הסקר שמעורר חרדה בבית הלבן - רגע לפני בחירות האמצע

נתוני סקרים חדשים על הפופולריות של הנשיא מציגים תמונה קשה עבור הממשל | מדדי התמיכה בוושינגטון פוסט ובסי-אן-בי-סי נותרים בשפל בשלב זה של הכהונה השנייה | בהשוואה היסטורית רושם הנשיא נתונים נמוכים באופן היסטורי בקרב מצביעים עצמאיים לקראת בחירות האמצע (חדשות)

נתוני סקרים חדשים שפורסמו ברשת סי-אן-אן בוחנים את מידת הפופולריות של הנשיא הנוכחי .

אנליסט הנתונים הראשי של הרשת, הארי אנטן, הסביר כי המצב הנוכחי לקראת הבאות אינו חיובי עבור טראמפ - וזאת בלשון המעטה.

​בחינת מדד התמיכה נטו של טראמפ, המחשב את אחוזי התמיכה מול אחוזי אי-התמיכה, מראה כי בסקר הוושינגטון פוסט עמד המדד בחודש אפריל על שפל של מינוס 25 נקודות, וכעת הוא עומד על מינוס 24 נקודות. בסקר רשת סי-אן-בי-סי עמד המדד בחודש אפריל על מינוס 18 נקודות, וכעת הוא ירד לשפל חדש עבורו ועומד על מינוס 19 נקודות.

​אנליסט הנתונים הסביר כי אירועים רבים התרחשו בעולם בחודשים האחרונים, אך אף אחד מהם לא הצליח להרים את נתוני התמיכה של טראמפ מהשפל. הוא הוסיף כי ככל שמתקרבים אל בחירות האמצע, נראה כי תמונת המצב הולכת ומתקבעת לרעתו של הנשיא הנוכחי.

המגיש ציין כי עבור הרפובליקנים החדשות הטובות הן שהמצב לא מחמיר, אך הם זקוקים לשיפור, ואנטן הסכים עמו ואמר כי "אלה נתונים איומים".

​בהשוואה היסטורית של ממוצע שני הסקרים בקרב נשיאי המאה ה-21 בשלב זה של כהונתם השנייה, נמצא כי ברק אובמה עמד על מינוס 8 נקודות וג'ורג' בוש הבן עמד על מינוס 20 נקודות בעיצומה של מלחמת עיראק.

לעומתם, הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ רושם את הנתון הנמוך ביותר במאה הנוכחית ומחזיק בממוצע תמיכה שלילי של מינוס 22 נקודות.

​הנתון שמניע את המגמה השלילית הוא עמדתם של המצביעים העצמאיים בשלב זה של הכהונה השנייה.

בעוד שג'ורג' בוש הבן עמד על מינוס 31 נקודות וריצ'רד ניקסון עמד על מינוס 37 נקודות לפני שעזב את תפקידו בשל פרשת ווטרגייט, טראמפ עומד על מינוס 45 נקודות. בכך רושם דונלד טראמפ את מדד התמיכה הגרוע ביותר אי פעם בקרב מצביעים עצמאיים בשלב זה של הכהונה.

דונלד טראמפסקריםוושינגטון פוסטבחירות האמצע בארצות הברית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר