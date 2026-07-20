נתוני סקרים חדשים שפורסמו ברשת סי-אן-אן בוחנים את מידת הפופולריות של הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ.

אנליסט הנתונים הראשי של הרשת, הארי אנטן, הסביר כי המצב הנוכחי לקראת הבאות אינו חיובי עבור טראמפ - וזאת בלשון המעטה.

​בחינת מדד התמיכה נטו של טראמפ, המחשב את אחוזי התמיכה מול אחוזי אי-התמיכה, מראה כי בסקר הוושינגטון פוסט עמד המדד בחודש אפריל על שפל של מינוס 25 נקודות, וכעת הוא עומד על מינוס 24 נקודות. בסקר רשת סי-אן-בי-סי עמד המדד בחודש אפריל על מינוס 18 נקודות, וכעת הוא ירד לשפל חדש עבורו ועומד על מינוס 19 נקודות.

​אנליסט הנתונים הסביר כי אירועים רבים התרחשו בעולם בחודשים האחרונים, אך אף אחד מהם לא הצליח להרים את נתוני התמיכה של טראמפ מהשפל. הוא הוסיף כי ככל שמתקרבים אל בחירות האמצע, נראה כי תמונת המצב הולכת ומתקבעת לרעתו של הנשיא הנוכחי.

המגיש ציין כי עבור הרפובליקנים החדשות הטובות הן שהמצב לא מחמיר, אך הם זקוקים לשיפור, ואנטן הסכים עמו ואמר כי "אלה נתונים איומים".

​בהשוואה היסטורית של ממוצע שני הסקרים בקרב נשיאי המאה ה-21 בשלב זה של כהונתם השנייה, נמצא כי ברק אובמה עמד על מינוס 8 נקודות וג'ורג' בוש הבן עמד על מינוס 20 נקודות בעיצומה של מלחמת עיראק.

לעומתם, הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ רושם את הנתון הנמוך ביותר במאה הנוכחית ומחזיק בממוצע תמיכה שלילי של מינוס 22 נקודות.

​הנתון שמניע את המגמה השלילית הוא עמדתם של המצביעים העצמאיים בשלב זה של הכהונה השנייה.

בעוד שג'ורג' בוש הבן עמד על מינוס 31 נקודות וריצ'רד ניקסון עמד על מינוס 37 נקודות לפני שעזב את תפקידו בשל פרשת ווטרגייט, טראמפ עומד על מינוס 45 נקודות. בכך רושם דונלד טראמפ את מדד התמיכה הגרוע ביותר אי פעם בקרב מצביעים עצמאיים בשלב זה של הכהונה.