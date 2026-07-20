רוביו באולטימטום לעולם: "ארה"ב לא תגן עליכם לנצח"

שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, תקף היום (שני) בחריפות את המשטר האיראני והאשים אותו בניסיון להשתמש במצר הורמוז כ"מנוף לחץ על העולם". לדבריו, הקהילה הבינלאומית חייבת לקחת חלק גדול יותר בהגנה על נתיבי השיט, ולא להותיר את המשימה בידי וושינגטון בלבד.
רוביו, הנחשב לאחד הקולות הניציים ביותר בממשל האמריקני בכל הנוגע לאיראן, ואף מזוהה עם קו תקיף יותר מזה של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אמר כי "ברור שאיראן, או לפחות גורמים מסוימים בה, רוצים לשלוט במצר ולהשתמש בו כמנוף לחץ על העולם".
לדבריו, "ארצות הברית תעשה ותמשיך לעשות את כל מה שנדרש כדי להגן על הספנות העולמית, אבל מדינות נוספות צריכות להתחיל להשתתף בנטל, בין אם באמצעות ציוד ובין אם באמצעות מימון". הוא אף הדגיש כי "אין זה תפקידה של ארצות הברית להגן על כל העולם לנצח."
רוביו הוסיף ביקורת חריפה על התנהלות המשטר בטהראן ואמר כי איראן היא מדינה עשירה, אך במקום להשקיע את משאביה באזרחיה, היא מפנה אותם לטרור. "אחת הסיבות לכך שאיראן נמצאת במצב כה קשה היא שכל דולר שהמשטר מקבל – בין אם מהקלות בסנקציות ובין אם מהכנסות הנפט – מושקע בחיזבאללה, בחמאס ובארגוני טרור נוספים", אמר.
לדבריו, "איראן הייתה צריכה להשקיע מיליארדי דולרים בבניית המדינה שלה ובשיפור חיי אזרחיה, אך במקום זאת היא בוחרת לממן טרור ולערער את היציבות באזור".
ההתבטאויות מגיעות בזמן שהפיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע על לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד יעדים באיראן. לפי הצבא האמריקני, הותקפו מרכזי פיקוד, מערכי הגנה אווירית, אתרי מעקב חופי, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים ורשתות תקשורת.
במקביל, הצבא הבריטי דיווח כי כלי שיט עלה באש במצר הורמוז, סמוך לחופי עומאן, לאורך נתיב שיט שבו המליצה ארצות הברית לאוניות מסחר לעבור כדי לצמצם את הסיכון לשיבושים מצד איראן.
מאוחר יותר טענו משמרות המהפכה האיראניים כי תקפו מכליות שעברו במצר הורמוז. במקביל, בחריין הפעילה אזעקות מחשש למתקפת טילים איראנית בעקבות התקיפות האמריקניות, ובאיראן אף טענו כי בוצעה תקיפה לעבר יעדים צבאיים אמריקניים בכווית.
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