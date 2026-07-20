רוביו באולטימטום לעולם: "ארה"ב לא תגן עליכם לנצח"

שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, תקף היום (שני) בחריפות את המשטר האיראני והאשים אותו בניסיון להשתמש במצר הורמוז כ"מנוף לחץ על העולם". לדבריו, הקהילה הבינלאומית חייבת לקחת חלק גדול יותר בהגנה על נתיבי השיט, ולא להותיר את המשימה בידי וושינגטון בלבד.

רוביו, הנחשב לאחד הקולות הניציים ביותר בממשל האמריקני בכל הנוגע לאיראן, ואף מזוהה עם קו תקיף יותר מזה של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אמר כי "ברור שאיראן, או לפחות גורמים מסוימים בה, רוצים לשלוט במצר ולהשתמש בו כמנוף לחץ על העולם".

לדבריו, "ארצות הברית תעשה ותמשיך לעשות את כל מה שנדרש כדי להגן על הספנות העולמית, אבל מדינות נוספות צריכות להתחיל להשתתף בנטל, בין אם באמצעות ציוד ובין אם באמצעות מימון". הוא אף הדגיש כי "אין זה תפקידה של ארצות הברית להגן על כל העולם לנצח."

רוביו הוסיף ביקורת חריפה על התנהלות המשטר בטהראן ואמר כי איראן היא מדינה עשירה, אך במקום להשקיע את משאביה באזרחיה, היא מפנה אותם לטרור. "אחת הסיבות לכך שאיראן נמצאת במצב כה קשה היא שכל דולר שהמשטר מקבל – בין אם מהקלות בסנקציות ובין אם מהכנסות הנפט – מושקע בחיזבאללה, בחמאס ובארגוני טרור נוספים", אמר.

לדבריו, "איראן הייתה צריכה להשקיע מיליארדי דולרים בבניית המדינה שלה ובשיפור חיי אזרחיה, אך במקום זאת היא בוחרת לממן טרור ולערער את היציבות באזור".