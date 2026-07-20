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שר החוץ האיראני חושף: "כאן מסתתרת פצצת האטום שלנו"

הוא נחשב לאיש החזק בטהראן ולמי שיחזיק במפתחות השלטון, אך מתברר שגם בכירי המשטר מעולם לא פגשו אותו פנים אל פנים | עבאס עראקצ'י חושף בראיון נדיר את רמת הבידוד של מוג'תבא ח'אמנאי: "רק קומץ של אנשים בודדים ראו אותו" (חדשות בעולם)

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י (צילום: מסך מתוך התוכנית )

בסדרת הרשת האיראנית "סיפורה של מלחמה 2", העוסקת במאחורי הקלעים של הדיפלומטיה והמתיחויות האזוריות, סיפק שר החוץ של , עבאס עראקצ'י, הצצה נדירה לבידודו המוחלט של מוג'תבא ח'אמנאי, בנו של המנהיג העליון ומי שנחשב ליורשו הפוטנציאלי.

במהלך הראיון, נשאל עראקצ'י ישירות על הקשר שלו עם מוג'תבא, ותשובתו הדהימה את המראיין כשהוא מודה שגם בתפקידו הרם, הוא מעולם לא פגש את "איש הצללים" של טהראן.

"רק קומץ אנשים בודדים ראו אותו"

כאשר נשאל עראקצ'י: "איך היה הקשר שלך עם אדון מוג'תבא? האם ראית אותו בכלל?", הוא השיב בנחרצות: "אני? אף פעם לא". המראיין הקשה ושאל: "לא ראית אותו עכשיו?", ועראקצ'י הרחיב: "בתקופה הזו לא ראיתי אותו, ואני לא חושב שמישהו מלבד קומץ מצומצם של אנשים ראה אותו".

למרות המסתורין, עראקצ'י אישר כי שמו של מוג'תבא נמצא תמיד בשיח על ההנהגה העתידית: "הוא תמיד הועלה כאחד המועמדים... הזיהוי למשרה הזו [המנהיג העליון] הוא בידי מועצת המומחים". לדבריו, המסר של המשטר לעולם הוא שאין שינוי בעקרונות, ללא קשר לזהות הדמות שמאחורי הקלעים: "לא חל שינוי במדיניות, בעקרונות ובאידיאלים של הרפובליקה האסלאמית ולא יהיה כזה".

עלי ומוג'תבא חמינאי (צילום: רשתות ערביות)

"הפצצה האטומית שלנו היא מצר הורמוז"

מלבד חשיפת המסתורין סביב מוג'תבא, עראקצ'י תיאר מהפך בתפיסת הכוח של איראן בעקבות העימותים האחרונים. הוא טען כי המערב הופתע מהיכולות האיראניות ומהחוסן של המשטר: "התפיסה של איראן כחלשה נשברה, ובמקומה הגיעה תפיסה של איראן חזקה ועיקשת".

שר החוץ שיתף ציטוטים מפתיעים ששמע, לטענתו, מעמיתיו בעולם: "כל השרים שאנחנו פוגשים, ידידים ואויבים, אומרים שאיראן יצאה חזקה יותר... 'איראן הדהימה את העולם. איראן הראתה את כוחה האמיתי'". השיא היה בהכרה בכוחה האסטרטגי של איראן מול נשק גרעיני: "הם אמרו לנו: 'רק עכשיו הבנו שהפצצה האטומית שלכם היא מצר הורמוז. חיפשנו משהו אחר עד עכשיו'".

עראקצ'י התייחס גם לביקורת הפנימית בארה"ב על המדיניות נגד איראן, תוך שהוא לועג להישגי הממשל:

", 'נו, מה עשית?'... מצר הורמוז היה פתוח ועכשיו הוא נסגר בגללך. לא הצלחת להשיג גישה לחומרים [גרעיניים]. איזה הישג היה לך?".

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