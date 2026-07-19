4,500 כדורים בדקה: המערכת שהדפה את מתקפת הכטב"מים האיראנית 

מערכת ה־C-RAM ( צילום: רשתות חברתיות )

בהמשך להסלמה במתיחות ובמהלומות בין איראן לארצות הברית, ולאחר ניסיונות תקיפה באמצעות כטב"מים נגד יעדים אמריקאיים באזור, הופעלה הלילה מערכת ההגנה האווירית האמריקאית בקונסוליה האמריקאית בארביל שבצפון עיראק.

תושבי ארביל התעוררו הלילה למחזה עוצמתי: שמי הלילה הוארו בשרשרת של הבזקי אש אדומים, כאשר קולות ירי בקצב בלתי נתפס נשמעו מעל העיר. תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות העיראקיות הציגו את מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד עצמים שנעו בשמיים, כאשר מטחי אש נראו חוצים את שמי הלילה השחורים.

מערכת ה־C-RAM - צילום: רשתות חברתיות מערכת ה־C-RAM | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

לפי הדיווחים, מספר כטב"מים שניסו להתקרב לאזור העיר ולמתחם הקונסוליה האמריקאית יורטו על ידי מערכת ההגנה האמריקאית שהוצבה במקום. איראן סוגרת את קבר מרדכי ואסתר: "שיפוצים" או איומים קיצוניים? יוסי נכטיגל | 17.07.26 המערכת שהופעלה היא Centurion C-RAM, המכונה גם Land Phalanx. מדובר בגרסה יבשתית של מערכת ה־Phalanx המפורסמת של חיל הים האמריקאי, שפותחה במקור להגנה על ספינות מלחמה מפני טילים ואיומים אוויריים.

מערכת ה־C-RAM - צילום: רשתות חברתיות מערכת ה־C-RAM | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

בלב המערכת נמצא תותח גאטלינג רב־עוצמה בעל שישה קנים מדגם M61A1, המסוגל לירות בקצב מסחרר של כ־4,500 כדורים בדקה. המערכת משלבת מכ"ם, חיישנים ומערכת בקרת אש מתקדמת שמאפשרת לזהות את האיום ולכוון אליו במהירות ובדיוק גבוה.

המחזה המרשים שנראה בשמי ארביל נובע גם מסוג התחמושת הייחודית של המערכת. פגזי ה־20 מ"מ כוללים נותבים, המאפשרים לראות את מסלול הירי, אך מעבר לכך הם כוללים מנגנון השמדה עצמית: אם התחמושת אינה פוגעת במטרה, היא מתפוצצת באופן מבוקר באוויר לאחר מרחק מוגדר, כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה באזרחים הנמצאים באזור.

מערכת ה־C-RAM - צילום: רשתות חברתיות מערכת ה־C-RAM | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

ה־C-RAM נועדה לשמש כ"קו ההגנה האחרון" של בסיסים ומתקנים רגישים מפני איומים כמו רקטות, פצצות מרגמה וכטב"מים. עם טווח פעולה יעיל של כ־2,000 מטרים, המערכת כבר הוכיחה את יכולותיה במהלך הלחימה בעיראק ובאפגניסטן.