לפני שיהיה מאוחר: ארצות הברית תקפה מתקן גרעיני באיראן

ארצות הברית תקפה את מתקן הגרעין הנמצא בשלבי הקמה בדרהובין, כך מדווחים היום (ראשון) כלי תקשורת מובילים בעולם בעקבות הודעת הארגון לאנרגיה אטומית של איראן.
בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הגיבו רשמית לתקרית ומסרו כי המתקן המדובר נמצא בשלבי בנייה ראשוניים בלבד.
בסבא"א הדגישו כי על פי ממצאי הפיקוח האחרונים שבוצעו במקום, האתר שהותקף אינו מכיל חומרים גרעיניים.
הארגון לאנרגיה אטומית בטהרן גינה בחריפות את המהלך ופרסם הודעה לפיה "תקיפה של מתקן גרעיני לשלום הנמצא תחת פיקוח בינלאומי היא הפרה ברורה של החוק הבינלאומי".
באיראן סירבו בשלב זה למסור פרטים מזהים או להרחיב אודות היקף הנזק המדויק שנגרם לאתר הבנייה בחוזסטאן בעקבות הפגיעה.
האירוע הנוכחי מתרחש על רקע חילופי אש ישירים והסלמה גוברת במתקפות יומיומיות בין וושינגטון לטהרן.
לא ברור מה היה ייעודו של המתקן שהותקף, אולם גורמים המעורים בפרטים אישרו כי אכן מדובר במתקן גרעיני.
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