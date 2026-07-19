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בממשל טראמפ מתגוננים

תיעוד חדש: כך זה נראה כשמטוס קרב צלל מטרים מעל חוף עמוס

ממשל טראמפ יצא להגנת הטייסים, לאחר שמטוס קרב של בלו איינג'לס ביצע מטס נמוך בפלורידה והעיף חול על מתרחצים | שר ההגנה פיט הגסת' כתב: "המטסים יימשכו עד שהמורל ישתפר" (מעניין)

המטוסים שעברו מעל החוף
המטוסים שעברו מעל החוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בכירי ממשל יצאו להגנת טייסי צוות האווירובטיקה של חיל הים האמריקני, "בלו איינג'לס", לאחר שמטוס קרב ביצע מטס נמוך במיוחד מעל חוף בפנסקולה שבפלורידה.

בתיעוד חדש שפורסם נראה המטוס כשהוא מעיף חול, שמשיות וכיסאות של המתרחצים במהלך מופע לציון 80 שנה להקמת הצוות ו-250 שנה לארצות הברית.

עם זאת, שר ההגנה פיט הגסת' הביע תמיכה בטייסים וכתב ברשת X: "המטסים יימשכו עד שהמורל ישתפר".

גם ממלא מקום מזכיר הצי, האנג קאו, הודיע כי לאחר תחקיר הטיסה הוחלט שלא לנקוט צעדים משמעתיים נגד הטייסים. "זהו הצליל של החופש", אמר.

בנו של הנשיא, אריק טראמפ, הגן אף הוא על המופע וטען כי "הזעם שמייצרת התקשורת הוא מלאכותי", והוסיף כי המטס היה "ללא ספק גולת הכותרת של היום עבור המתרחצים".

מנגד, חבר הקונגרס הדמוקרטי סת' מולטון מתח ביקורת חריפה ואמר: "כללי הבטיחות בתעופה נכתבו בדם. האדרת התנהגות פזיזה ומתן לגיטימציה לה רק יובילו לאסון כבד בעתיד".

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