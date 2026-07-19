כיכר השבת
תיעוד ויראלי

טבילת קיץ: בעלת הבית נדהמה מהאורח שהתקרר להנאתו בבריכה | צפו

דוב שחור תועד מתקרר בבריכת ילדים בקולורדו | רשויות חיות הבר מזהירות מעלייה חדה במפגשים עם דובים עקב תנאי הבצורת והחום הכבד (מעניין)

הדוב השחור שתועד בבריכה
הדוב השחור שתועד בבריכה| צילום: katie cole

דוב שחור תועד כשהוא מתקרר מהחום הכבד בטבילה בבריכת ילדים קטנה בחצר ביתה של תושבת קולורדו.

קייטי קול, המתגוררת באזור סטימבוט ספרינגס, תיעדה את הרגע ושיתפה את הסרטון. לדבריה, הבריכה הוצבה במרפסת האחורית עבור כלביה, אך היא שמחה שגם הדוב מצא בה דרך להצטנן בימי הקיץ החמים.

ברשות הפארקים וחיות הבר של קולורדו הזהירו כבר בתחילת הקיץ כי בשל תנאי הבצורת צפויה עלייה במספר המפגשים עם דובים ברחבי המדינה.

לפי נתוני הרשות, עד סוף חודש אפריל השנה התקבלו 98 דיווחים על תצפיות בדובים, לעומת 127 דיווחים בלבד שנרשמו בכל שנת 2025.

תיעודסרטון ויראליבריכהטבילהקולורדודובים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר