טבילת קיץ: בעלת הבית נדהמה מהאורח שהתקרר להנאתו בבריכה | צפו

דוב שחור תועד כשהוא מתקרר מהחום הכבד בטבילה בבריכת ילדים קטנה בחצר ביתה של תושבת קולורדו.

קייטי קול, המתגוררת באזור סטימבוט ספרינגס, תיעדה את הרגע ושיתפה את הסרטון. לדבריה, הבריכה הוצבה במרפסת האחורית עבור כלביה, אך היא שמחה שגם הדוב מצא בה דרך להצטנן בימי הקיץ החמים.

ברשות הפארקים וחיות הבר של קולורדו הזהירו כבר בתחילת הקיץ כי בשל תנאי הבצורת צפויה עלייה במספר המפגשים עם דובים ברחבי המדינה.

לפי נתוני הרשות, עד סוף חודש אפריל השנה התקבלו 98 דיווחים על תצפיות בדובים, לעומת 127 דיווחים בלבד שנרשמו בכל שנת 2025.