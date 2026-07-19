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רגע הזוי בשדה התעופה: קשישה נעלמה בתוך מסוע המזוודות | צפו 

קשישה בת 74 טעתה וחשבה שמסוע המזוודות הוא דרגנוע בנמל תעופה ברוסיה | בתיעוד היא נראית כשהיא עולה על המסוע ומאבדת את שיווי משקלה (מעניין)

קשישה בת 74 נקלעה לתקרית חריגה בנמל התעופה בוולדיקווקז שבצפון אוסטיה־אלניה שברוסיה, לאחר שטעתה לחשוב שמסוע המזוודות בדלפק הצ'ק-אין הוא דרגנוע.

תיעוד ממצלמות האבטחה הראה את האישה מתקרבת למסוע, עולה עליו ונישאת לעבר אזור מיון הכבודה.

כאשר הגיעה אל הווילונות המפרידים בין אזור הנוסעים לאזור המזוודות, היא איבדה את שיווי משקלה ונפלה לאחור, לפני שנעלמה מאחורי המחיצה.

לפי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, עובדי הדלפק היו עסוקים בנוסע אחר ולא הבחינו באישה שעלתה על המסוע. נוסע אחר שהבחין במתרחש עדכן את אנשי הצוות, והיא חולצה מאזור הכבודה ללא פציעות ופונתה לאזור ההמתנה לטיסה.

רוסיהמטוסתיעודסרטון ויראלישדה תעופה

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