Hitachi EH4000AC-3 ( צילום: יצרן )

בתצוגה שנערכה לאחרונה הצליחה משאית המכרות הענקית Hitachi EH4000AC-3 לגנוב את ההצגה ולהפוך לאחת המכונות המדוברות ביותר ברשת. המראה שלה כמעט לא נראה אמיתי: ממדים עצומים, גלגלים בגובה של אדם ומבנה שנראה יותר כמו "צעצוע ענק" מאשר כלי עבודה אמיתי.

אבל מאחורי המראה המרשים מסתתרת מכונת עבודה שנבנתה למשימות הקשות ביותר בעולם. ה־EH4000AC-3 מסוגלת לשאת מטען עצום של 221 טונות, כאשר משקלה הכולל בזמן עבודה מגיע לכ־384 טון. כדי להניע את המסה האדירה הזו, המשאית מצוידת במערכת הנעה עוצמתית שמפיקה כ־2,534 כוחות סוס.

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