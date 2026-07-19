כיכר השבת
במגרש של הגדולים

2,500 כוחות סוס, 380 טון: הכירו את המפלצת שגורמת לכולם להרגיש קטנים

היא שוקלת מאות טונות, מצוידת במנועי ענק של 2,500 כוחות סוס ולא דומה לשום דבר שראיתם על הכביש הציבורי. ה-EH4000AC-3 של היטאצ'י הגיעה לתצוגה וגרמה אפילו למבקרים המנוסים ביותר להרגיש קטנים במיוחד.

2תגובות
Hitachi EH4000AC-3 (צילום: יצרן)

בתצוגה שנערכה לאחרונה הצליחה משאית המכרות הענקית Hitachi EH4000AC-3 לגנוב את ההצגה ולהפוך לאחת המכונות המדוברות ביותר ברשת. המראה שלה כמעט לא נראה אמיתי: ממדים עצומים, גלגלים בגובה של אדם ומבנה שנראה יותר כמו "צעצוע ענק" מאשר כלי עבודה אמיתי.

אבל מאחורי המראה המרשים מסתתרת מכונת עבודה שנבנתה למשימות הקשות ביותר בעולם. ה־EH4000AC-3 מסוגלת לשאת מטען עצום של 221 טונות, כאשר משקלה הכולל בזמן עבודה מגיע לכ־384 טון. כדי להניע את המסה האדירה הזו, המשאית מצוידת במערכת הנעה עוצמתית שמפיקה כ־2,534 כוחות סוס.

אחד הנתונים שהדהימו את הגולשים נוגע דווקא לתחזוקה: צמיג אחד בלבד של המשאית עולה בסביבות 60 אלף דולר, וכאשר מחליפים את כל ששת הצמיגים, העלות יכולה להגיע לכ־360 אלף דולר.

ה־EH4000 לא נועדה לנסיעות רגילות בכבישים, אלא לעבודה בלתי פוסקת במכרות ענק ברחבי העולם, לצד מחפרי ענק של היטאצ'י. השלדה המיוחדת שלה תוכננה לעמוד בעומסים קיצוניים, לספוג זעזועים ולשמור על יציבות גם בתנאי שטח קשים במיוחד.

למרות גודלה החריג, המהנדסים השקיעו לא מעט מחשבה דווקא בפרטים הקטנים: מערכות חיוניות כמו תיבות סוללות וממסרים ממוקמות בגובה הקרקע כדי להקל על תחזוקה, מסנני האוויר נגישים במהירות, ותאי שירות מיוחדים מאפשרים לטכנאים לבצע עבודות בצורה בטוחה ויעילה.

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2
וואווווו זה מטורףףף! זו באמת חתיכת מפלצת!
דורון בירן
1
בבלארוס מייצרים יותר גדול מזה כבר שנים
לא חידוש

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