אירוע תעופתי חריג אירע בשבוע האחרון בשדה התעופה בהודו, כאשר נער בן 13 מאפגניסטן הצליח לשרוד מסע מסוכן בתוך התא של גלגלי הנחיתה של מטוס נוסעים שטס מקאבול לדלהי| הטיסה נמשכה 94 דקות, בטמפרטורות של כ־50 מעלות מתחת לאפס ובמחסור חריף בחמצן, תנאים שמובילים לרוב למוות תוך דקות, אך הצליח הנער לשרוד ללא פגיעות חמורות (תעופה)
יש כאלה שלא שמעו על מזג האוויר החורפי. בעוד כולנו מתכרבלים עמוק-עמוק בשמיכה, או בסוודר החמים, היו שמצאו דרך מקורית להעביר את הזמן בגלישה בלב הים. צלם סוכנות פלאש 90 יצא לחוף הים בתל-אביב ובבת-גלים וחזר עם תמונות. מישהו אמר פה חורף? צפו בתמונות (כיכר היום)
תאונה קשה בירושלים הסתיימה בנס: רוכב אופנוע איבד שליטה והתנגש באוטובוס שהעלה נוסעים בתחנה. הנהג איבד שליטה ונלכד מתחת לאוטובוס. דוד שטיינברגר, מיחידת הכוננים ב'איחוד הצלה' אמר: "מדובר בנס גלוי. רוכב האופנוע ניצל ממוות. קשה להאמין שהוצאנו אותו מתחת לאוטובוס כשהוא עם חבלות קלות בלבד"
סגן שר הבריאות חנה בשכונת גאולה, ואז התגלה כי ישנו פנצ'ר בשניים מגלגלי הרכב. האם מדובר בתקלה תמימה או בהתנכלות מכוונת? בסביבת יעקב ליצמן טוענים הערב כי לאחר בדיקה יסודית שערכו נשללת אפשרות למעשה מכוון, וככל הנראה מדובר בתקר שאירע בשל בעיה בכביש. תמונות