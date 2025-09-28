במהלך אירוע יוצא דופן שכונה בידי מומחים "מקרה נס", שרד נער אפגני בן 13 מסע כשהתחבא בתוך חלל הגלגלים של מטוס נוסעים, ואת כל זה הוא עשה לטענתו "מתוך סקרנות".

כלי התקשורת בהודו דיווחו כי הנער, שמוצאו ממחוז קונדוז, הצליח לחדור ביום ראשון לנמל התעופה בקאבול, לעקוב אחר הנוסעים ולעלות לטיסת "קאם אייר" שהמריאה מקאבול לניו דלהי. לפי הדיווחים, הנער תכנן בכלל להגיע לאיראן, אך טעה וטיפס על מטוס בדרכו לבירת הודו.

הטיסה נמשכה 94 דקות, בגובה של מעל 9,000 מטר. בטמפרטורות של כ־50 מעלות מתחת לאפס ובמחסור חריף בחמצן, תנאים שמובילים לרוב למוות תוך דקות, הצליח הנער לשרוד ללא פגיעות חמורות. לאחר הנחיתה בניו דלהי, הבחינו אנשי האבטחה של שדה התעופה בילד כשהוא צועד על המסלול. הוא נעצר מיד ונלקח לחקירה.

לפי דיווחים בהודו, קצין הטיסה בשדה התעופה פתח את תא המטען האחורי, ואז הילד ירד מתוך הגלגל האחורי וביקש מקצין הטיסה לתת לו מים. קצין הטיסה התקשר לאבטחה ומסר שהבחור הזה "ירד מלמעלה".

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, הוא סיפר לחוקריו שהסתתר בתא כן הנסע "מתוך סקרנות". לאחר מכן, בחיפוש בתא כן הנסע נמצא רדיו קטן שבו השתמש הילד במהלך המסע. הוא הוחזר לקאבול באותו היום ובאותו המטוס - אך הפעם, כנוסע בתא הנוסעים.

על פי האינדפנדנט הבריטי, מדובר באירוע חריג ביותר - שכן 75% מהניסיונות להסתתר בחלל גלגלי מטוס מאז 1947 הסתיימו במוות בשל הטמפרטורות הקיצוניות וחוסר החמצן בגבהים אלו. למעשה, הטמפרטורות בכן הנסע יכולות לצנוח למינוס 50 מעלות בגובה של מעל כ-10,000 מטרים, והיעדר החמצן עלול לגרום להיפוקסיה (מיעוט חמצן) ממושכת ומסוכנת.