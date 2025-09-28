כיכר השבת
"מתוך סקרנות"

בשדה התעופה נדהמו: בן 13 שרד למעלה משעה טיסה בתוך כן הגלגלים בקור מקפיא

אירוע תעופתי חריג אירע בשבוע האחרון בשדה התעופה בהודו, כאשר נער בן 13 מאפגניסטן הצליח לשרוד מסע מסוכן בתוך התא של גלגלי הנחיתה של מטוס נוסעים שטס מקאבול לדלהי| הטיסה נמשכה 94 דקות, בטמפרטורות של כ־50 מעלות מתחת לאפס ובמחסור חריף בחמצן, תנאים שמובילים לרוב למוות תוך דקות, אך הצליח הנער לשרוד ללא פגיעות חמורות (תעופה)

(צילום: שטארסטוק)

במהלך אירוע יוצא דופן שכונה בידי מומחים "מקרה נס", שרד נער אפגני בן 13 מסע כשהתחבא בתוך חלל הגלגלים של מטוס נוסעים, ואת כל זה הוא עשה לטענתו "מתוך סקרנות".

כלי התקשורת בהודו דיווחו כי הנער, שמוצאו ממחוז קונדוז, הצליח לחדור ביום ראשון לנמל התעופה בקאבול, לעקוב אחר הנוסעים ולעלות לטיסת "קאם אייר" שהמריאה מקאבול לניו דלהי. לפי הדיווחים, הנער תכנן בכלל להגיע לאיראן, אך טעה וטיפס על מטוס בדרכו לבירת הודו.

הטיסה נמשכה 94 דקות, בגובה של מעל 9,000 מטר. בטמפרטורות של כ־50 מעלות מתחת לאפס ובמחסור חריף בחמצן, תנאים שמובילים לרוב למוות תוך דקות, הצליח הנער לשרוד ללא פגיעות חמורות. לאחר הנחיתה בניו דלהי, הבחינו אנשי האבטחה של שדה התעופה בילד כשהוא צועד על המסלול. הוא נעצר מיד ונלקח לחקירה.

לפי דיווחים בהודו, קצין הטיסה בשדה התעופה פתח את תא המטען האחורי, ואז הילד ירד מתוך הגלגל האחורי וביקש מקצין הטיסה לתת לו מים. קצין הטיסה התקשר לאבטחה ומסר שהבחור הזה "ירד מלמעלה".

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, הוא סיפר לחוקריו שהסתתר בתא כן הנסע "מתוך סקרנות". לאחר מכן, בחיפוש בתא כן הנסע נמצא רדיו קטן שבו השתמש הילד במהלך המסע. הוא הוחזר לקאבול באותו היום ובאותו המטוס - אך הפעם, כנוסע בתא הנוסעים.

על פי האינדפנדנט הבריטי, מדובר באירוע חריג ביותר - שכן 75% מהניסיונות להסתתר בחלל גלגלי מטוס מאז 1947 הסתיימו במוות בשל הטמפרטורות הקיצוניות וחוסר החמצן בגבהים אלו. למעשה, הטמפרטורות בכן הנסע יכולות לצנוח למינוס 50 מעלות בגובה של מעל כ-10,000 מטרים, והיעדר החמצן עלול לגרום להיפוקסיה (מיעוט חמצן) ממושכת ומסוכנת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר