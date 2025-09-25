הזיה בבריטניה: מבקש מקלט קיבל חופשה בתשלום במדינה שממנה נמלט

סערה ציבורית פרצה בבריטניה עם חשיפת מקרה 'משעשע' של מהגר אפגני בשם אוסמה, אשר קיבל מעמד מקלט בממלכה המאוחדת אך יצא לחופשה בת שמונה שבועות במולדתו אפגניסטן, המדינה שממנה טען כי נמלט מפני סכנה. החשיפה הובילה לפתיחת חקירה דחופה של משרד הפנים הבריטי לגבי מעמדו של אוסמה.

אוסמה נכנס לראשונה לבריטניה באפריל 2022 על גבי סירת גומי צפופה, והיה אחד מתוך 2,143 מהגרים שחצו את התעלה באותו חודש. הוא תיעד את הגעתו בסרטון, שבו נראה כלי השיט שלו מחולץ על ידי ספינת חילוץ של ארגון הצלה ימי. בכיתוב הסרטון כתב: "א-ל חמדולילה, עכשיו אני בבריטניה".

בקליפ נוסף שצילם מתוך הסירה הקטנה, הכריז: "אלה הנמרים האפגניים!" הוא לבש צעיף ראש ואפודת הצלה אדומה שסופקה על ידי מבריחי אנשים. אוסמה טען בפני גורמים רשמיים בבריטניה כי מולדתו הנשלטת על ידי הטליבאן מסוכנת מדי מכדי לשוב אליה.

יצוין כי לפני שהגיע לממלכה המאוחדת, פרסם תכנים מצרפת, שווייץ ובולגריה, והיה מעורב בצעדות פרו-אפגניות סביב שנת 2021, מה שמוכיח כי ביקר לפחות בשלוש מדינות בטוחות לפני שהמשיך לבריטניה.

למרות מעמדו, יצא אוסמה בקיץ לחופשה של שמונה שבועות, וטס חזרה לקאבול במרחק של כ-8,000 קילומטרים. בספטמבר פרסם סרטון המציג את "מיטב הרגעים" מחופשתו.

סדרה של שישה סרטונים הציגה שיירה של מכוניות לקסוס וטויוטה במסע דרכים מרהיב במחוז טקהאר שבצפון-מערב אפגניסטן. הוא גם פרסם קליפ בן 30 שניות מבאנד-א-אמיר, פארק טבעי המכונה "הלב הכחול של האומה", הממוקם בהרי הינדו קוש ומכיל שישה אגמים עמוקים. באתר, המושך כ-200,000 מבקרים בשנה.

עם סיום הטיול פרסם קליפ עם הכיתוב "חזרה לבריטניה", שכלל צילום מחלון המטוס רגע לפני הנחיתה בדובאי, ואחריו קליפ מתוך שדה התעופה של דובאי, כשהוא חובש אוזניות ממותגות בדרכו חזרה ללונדון.

המקרה עורר זעם רב במערכת הפוליטית. שר המשפטים מטעם המפלגה השמרנית, רוברט ג'נריק, אמר כי המקרה מוכיח שהממשלה "תמימה", וכי "מהגרים בלתי חוקיים כאלה ודאי צוחקים על תמימותה של הממשלה". ג'נריק הדגיש כי "אסור היה לאפשר לו לחזור לבריטניה לאחר שלכאורה בילה חופשה באפגניסטן", ותהה מדוע בריטניה אינה מסירה מהגרים לא חוקיים לאפגניסטן, אם גרמניה עושה זאת באופן קבוע.

הנחיות משרד הפנים קובעות כי מבקשי מקלט או בעלי מעמד פליט אינם רשאים בדרך כלל לנסוע למדינה שממנה ברחו. משרד החוץ הבריטי ממליץ לאזרחים להימנע מנסיעה לאפגניסטן עקב המצב הביטחוני הנפיץ. דוברת משרד הפנים מסרה כי אף שהמשרד אינו מגיב על מקרים פרטניים, כאשר ישנן ראיות שאדם המחזיק במעמד הגנה חוזר לארץ מוצאו, הדבר "יפעיל בדיקה מחודשת של מעמדו". מקורות רשמיים מסרו כי אם החופשה תוכח, הוא עשוי להיקרא להסביר את נסיעתו.

המקרה מגיע כאשר 32,190 מבקשי מקלט חצו את התעלה בשנת 2025, שיא נכון לנקודה זו בשנה. בתקשורת הבריטית ציינו כי נכון לכתבית השורות אוסמה בחר שלא הגיב לבקשת תגובה.