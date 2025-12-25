כיכר השבת
מבוכה מול המצלמות: ניסיון שוד נועז הסתיים בכישלון משעשע | צפו

שני גברים ניסו לגנוב כספומט מחנות בדרך מקורית - שהתבררה בסופו של דבר ככישלון חרוץ | החשודים חיברו את הכספומט לרכב בחבל, וניסו לגרור אותו אל מחוץ לחנות (בעולם)

השוד הכושל (צילום: Fort Worth Police)

שני גברים ניסו לגנוב כספומט מחנות נוחות בטקסס בדרך מקורית - שהתבררה בסופו של דבר ככישלון חרוץ.

על פי הדיווחים, שני הגברים הגיעו לחניון החנות ברכב שטח, כשהם לבושים בבגדים כהים ופניהם מכוסות. אחד מהם שבר את דלת החנות באמצעות חפץ מתכתי וחיבר את הכספומט לרכב בחבל, תוך שהוא מפיל מדפים עמוסים במוצרים בדרך.

המשטרה המקומית פרסמה תיעוד שבו נראים שני החשודים מנסים לגרור את הכספומט דרך החנות ולאורך הרחוב מספר פעמים, כשבכל פעם החבל התנתק מהכספומט, לעיתים תוך כדי שהוא הורס רכבים אחרים בדרך. בסופו של דבר החשודים החליטו לוותר ונמלטו מהמקום.

באמצעות שימוש בקוראי לוחיות רישוי ובמצלמות עירוניות, המשטרה הצליחה לאתר את הרכב כשהוא ריק מנוסעים, במרחק של כחצי מייל מהחנות. המשטרה ביקשה את עזרת הציבור בזיהוי החשודים, תוך שהיא בוחנת האם המקרה מהווה חלק ממספר תקריות פשיעה שאירעו בימים האחרונים באזור.

השוטרים דיווחו על נזק נרחב שנגרם בעקבות ניסיון השוד הכושל, עם ערמות של מדפים וסחורה שהתפזרו בתוך החנות ובחניון.

