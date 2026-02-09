"נגמר לנו הדלק": המדינה בהודעה חריגה לאחר איום חריף של טראמפ

ממשלת קובה הזהירה את חברות התעופה הבינלאומיות שפועלות באי כי החל ממחר (שלישי) לא יהיה דלק מטוסים זמין במדינה, מה שמצביע על החמרה מהירה במשבר על רקע צעדים אמריקנים להפסקת אספקת הנפט לאזור.

לפי הודעה רשמית למערכות התעופה (NOTAM), המחסור צפוי להימשך מה־10 בפברואר ועד ה־11 במרץ, זאת ימים ספורים לאחר שכמה בכירים במדינה ציינו כי התעופה לא תיפגע מתוכנית חיסכון בדלק שהוכרזה ביום שישי.

קובה הסתמכה באופן מסורתי על ונצואלה לאספקת דלק מטוסים, אך מאז אמצע דצמבר לא קיבלהנפט לאחר שארצות הברית חסמה את יצוא המדינה הדרום‑אמריקאית. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי קובה לא תקבל יותר נפט מוונצואלה ואיים להטיל מכסים על כל מדינה שתשלח דלק לאי.

יש לציין כי מחסור מסוג זה אינו חדש בקובה, ורבות מהחברות כבר הכינו תוכניות תגובה למצבים כאלה. משברים דומים בשנה שעברה הובילו חברות תעופה רבות לבצע תדלוק במדינות שכנות, כולל פנמה, הרפובליקה הדומיניקנית וארצות הברית.

לעת עתה רוב הטיסות להוואנה בירת קובה יצאו בזמן ולפי לוחות הזמנים. אף אחת מהחברות הגדולות המפעילות טיסות לקובה לא מסרה בינתיים תגובה רשמית למצב.