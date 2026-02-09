כיכר השבת
חברות תעופה הוזהרו

"נגמר לנו הדלק": המדינה בהודעה חריגה לאחר איום חריף של טראמפ

ממשלת קובה הזהירה את חברות התעופה הבינלאומיות כי החל ממחר לא יהיה דלק מטוסים זמין במדינה | האירוע מתרחש על רקע צעדים אמריקנים להפסקת אספקת הנפט לקובה | הנשיא טראמפ איים להטיל מכסים על כל מדינה שתשלח דלק לאי (בעולם)

מימין תחנת דלק בקובה, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

ממשלת קובה הזהירה את חברות התעופה הבינלאומיות שפועלות באי כי החל ממחר (שלישי) לא יהיה דלק מטוסים זמין במדינה, מה שמצביע על החמרה מהירה במשבר על רקע צעדים אמריקנים להפסקת אספקת הנפט לאזור.

לפי הודעה רשמית למערכות התעופה (NOTAM), המחסור צפוי להימשך מה־10 בפברואר ועד ה־11 במרץ, זאת ימים ספורים לאחר שכמה בכירים במדינה ציינו כי התעופה לא תיפגע מתוכנית חיסכון בדלק שהוכרזה ביום שישי.

קובה הסתמכה באופן מסורתי על ונצואלה לאספקת דלק מטוסים, אך מאז אמצע דצמבר לא קיבלהנפט לאחר שארצות הברית חסמה את יצוא המדינה הדרום‑אמריקאית. הנשיא הבהיר כי קובה לא תקבל יותר נפט מוונצואלה ואיים להטיל מכסים על כל מדינה שתשלח דלק לאי.

יש לציין כי מחסור מסוג זה אינו חדש בקובה, ורבות מהחברות כבר הכינו תוכניות תגובה למצבים כאלה. משברים דומים בשנה שעברה הובילו חברות תעופה רבות לבצע תדלוק במדינות שכנות, כולל פנמה, הרפובליקה הדומיניקנית וארצות הברית.

לעת עתה רוב הטיסות להוואנה בירת קובה יצאו בזמן ולפי לוחות הזמנים. אף אחת מהחברות הגדולות המפעילות טיסות לקובה לא מסרה בינתיים תגובה רשמית למצב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר