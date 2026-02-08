כיכר השבת
"חבל מאוד שהוא שם"

טראמפ זועם: "הוא לוזר אמיתי" | האמירה של הספורטאי שהקפיצה את הנשיא

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב אחר הצהריים בחריפות לספורטאי אמריקני שהודיע כי הוא אינו מייצג באמת את ארה"ב, לאור התנגדותו לטראמפ ועמדות הממשל | כך הגיב טראמפ באופייניות (בעולם) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הגולש האמריקני האנטר הס הבהיר במסיבת עיתונאים במילאנו כי השתתפותו במשחקים האולימפיים אינה מהווה הצהרת תמיכה במדיניות הממשל האמריקני.

הס הסביר כי לבישת המדים הלאומיים מעוררת בו תחושות מורכבות, וכי הוא רואה בעצמו נציג של סביבתו הקרובה וערכיו האישיים בלבד.

הספורטאי התייחס ישירות למחלוקות הפוליטיות ב וציין כי ברור שיש הרבה דברים שקורים שאותם הוא אינו אוהד.

"רק בגלל שאני לובש את הדגל, זה לא אומר שאני מייצג את כל מה שקורה בארצות הברית", אמר הס והוסיף כי מבחינתו הייצוג מופנה כלפי חבריו, משפחתו והדברים החיוביים שהוא מוצא במולדתו. לדבריו, הוא מרגיש שהוא מייצג רק את מה שתואם את ערכיו המוסריים.

הצהרותיו של הגולש, שנאמרו לצד חברו לנבחרת כריס ליליס שהתבטא ברוח דומה, עוררו זעם אצל נשיא ארה"ב שהגיב היום.

"גולש הסקי האולימפי של ארה"ב, האנטר הס, לוזר אמיתי, אומר שהוא לא מייצג את ארצו באולימפיאדת החורף הנוכחית. אם זה המצב, הוא לא היה צריך לנסות להיבחר לנבחרת, וחבל שהוא שם. קשה מאוד לתמוך במישהו כזה.

הפכו את אמריקה לגדולה שוב!"

הזעם ניכר גם בקרב גורמים שמרניים ובכלי תקשורת כמו פוקס ניוז. מייק ארוזיונה, קפטן נבחרת ההוקי האמריקנית המיתולוגית מ-1980, תקף את הס וקרא לו לוותר על המדים אם אינו מעוניין לייצג את המדינה.

הביקורת התמקדה בטענה כי תפקידו של ספורטאי אולימפי הוא לייצג את האומה בכללותה, ללא קשר לעמדות פוליטיות אישיות.

