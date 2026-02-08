משפט אחד של טראמפ - וראש הממשלה היפנית בדרך לניצחון סוחף

מדגמי בחירות מראים כי המפלגה הליברלית-דמוקרטית בראשות ראש הממשלה סנאה טקאיצ'י צפויה לזכות בניצחון סוחף בבחירות הבזק שנערכו ביפן, לאחר התמיכה הגורפת שהעניק לה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

טאקאיצ׳י הכריזה על בחירות בזק בניסיון להבטיח את שליטתה בבית הנבחרים, ולנצל את הפופולריות שלה שהלכה וצמחה במהלך החודשים האחרונים.

על פי נתוני רשת השידור NHK שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס, הקואליציה בראשות טקאיצ'י, הכוללת את מפלגת החדשנות היפנית, עשויה להבטיח רוב מיוחס של עד 366 מושבים מתוך 465 בבית התחתון. סוכנות הידיעות רויטרס מציינת כי המפלגה הליברלית-דמוקרטית לבדה צפויה לזכות ב-328 מושבים, התוצאה הטובה ביותר שלה מאז שנת 1996.

הניצחון הסוחף מגיע בין השאר על רקע "תמיכה מלאה ומוחלטת" שהביע מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראשת הממשלה. הנשיא גם הודיע כי הוא מצפה לארח אותה בבית הלבן כבר בחודש הבא.

אנליסטים מציינים כי בניגוד לנשיאים קודמים, טראמפ נוטה בשנים האחרונות להתערב בפוליטיקה של מדינות אחרות ולהביע תמיכה פומבית במנהיגים המזוהים עם הימין.

לדבריהם, הגיבוי לטקאיצ’י משתלב בדפוס זה, כפי שעשה בעבר גם בהונגריה ובארגנטינה. אף שטקאיצ’י ממילא הייתה בדרך לניצחון, ההערכה היא שהתמיכה של טראמפ היוותה רוח גבית, במיוחד בעיני הקהילה העסקית ביפן, שרואה ביחסים טובים עם וושינגטון גורם חיובי, וגם בקרב הציבור הרחב שבו טראמפ נהנה מפופולריות יחסית.