ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית, טולסי גבארד, ניצבת במרכזה של סערה פוליטית וביטחונית לאחר שחושף שחיתות האשים אותה בשיבוש העברת מידע מודיעיני רגיש.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, סוכנות הביטחון הלאומית יירטה שיחה בין שני אנשי מודיעין זרים שדנו באדם המקורב לנשיא דונלד טראמפ.

במקום לאפשר את הפצת המידע בדרכים המקובלות בתוך קהילת המודיעין, נטען כי גבארד חסמה את פרסום הדו"ח והעבירה באופן אישי עותק פיזי של הממצאים לראש סגל הבית הלבן, סוזי ויילס.

הפרשה, שנחשפה בכלי תקשורת מובילים ובהם הגרדיאן והוול סטריט ג'ורנל, מעלה שאלות קשות בנוגע לניהול המידע החסוי.

עורך דינו של חושף השחיתות, אנדרו בקאיי, טען כי גבארד הורתה לאנשי סוכנות הביטחון הלאומית להפסיק את הטיפול בדו"ח ולהעביר את כל הפרטים המסווגים ישירות למשרדה בלבד.

לדבריו, "ה-NSA קלטה שיחת טלפון בין שני חברי מודיעין זרים המערבת מישהו קרוב לבית הלבן של טראמפ", והדגיש כי הסוכנות אינה מבצעת מעקבים מסוג זה ללא הצדקה מבצעית ברורה.

מנגד, בלשכתה של גבארד הודפים את ההאשמות ומגדירים אותן כמניפולציה פוליטית. בהודעה רשמית מטעמה נמסר כי "כל פעולה שנקטה ראש המודיעין גבארד הייתה לחלוטין במסגרת סמכותה החוקית והסטטוטורית".

הדיווחים האחרונים מאשרים כי הסוגיה המודיעינית שבלב הסערה קשורה ישירות לפעילות עוינת מצד איראן. על פי המידע שנחשף, סוכנות הביטחון הלאומית (NSA) יירטה שיחה בין סוכני מודיעין זרים שדנו בתוכניות אופרטיביות של טהראן. בשיחה זו עלה שמו של מקורב לנשיא טראמפ, כחלק מניסיון איראני להשפיע על הממשל או לפעול נגד יעדים אמריקאיים.

החשש המרכזי שמעלים המבקרים הוא כי טולסי גבארד, בתפקידה כראש המודיעין הלאומי, חסמה מידע קריטי על האיום האיראני.

ב'ניו יורק טיימס צוין כי "התלונה מתארת חששות שראש המודיעין הלאומי פעלה כדי להגן על הנשיא או על מקורביו מפני מידע מודיעיני מזיק. מדובר בשימוש חסר תקדים בסמכות כדי לעצור הפצה של דו"ח מודיעיני מוגמר".

תומכיה במפלגה הרפובליקנית, וביניהם הסנאטור טום קוטון, הביעו אמון מלא בתפקודה וציינו כי היא פעלה להבטחת העברת המידע תחת מגבלות הביטחון הנדרשות. קוטון מסר כי גבארד נקטה בצעדים הנדרשים כדי לוודא שהחומר מטופל כחוק.

מנגד, בקרב המפלגה הדמוקרטית גוברת הביקורת על העיכוב הממושך בחשיפת התלונה לקונגרס, שנמשך ככל הנראה שמונה חודשים. הסנאטור מארק וורנר תקף את ההתנהלות וקבע כי "החוק ברור", וכי להערכתו מדובר ב"מאמץ לנסות לקבור את תלונת חושף השחיתות הזו".

וורנר ציין כי על פי הנהלים, מידע כזה אמור להגיע לידי המחוקקים בתוך 21 יום בלבד, בעוד שבמקרה הנוכחי הועבר לקונגרס מסמך מצונזר מאוד ורק לאחר לחץ ציבורי כבד.