כיכר השבת
סערת ענק בוושינגטון

שיחת הטלפון על המקורב לטראמפ עם גורם ביון איראני - וההסתרה של ראש המודיעין

טולסי גבארד מואשמת בחסימת דיווח רגיש על מקורב לטראמפ | ראש המודיעין הלאומי חשודה כי מנעה מהקונגרס ומגופי הביטחון גישה ליירוט מודיעיני זר העוסק בדמות בסביבת הנשיא, והעבירה את המידע ידנית לראש הסגל (ארה"ב) 

ראש המודיעין של ארה"ב טולסי גבארד (צילום: שאטרסטוק)

ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית, , ניצבת במרכזה של סערה פוליטית וביטחונית לאחר שחושף שחיתות האשים אותה בשיבוש העברת מידע מודיעיני רגיש.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, סוכנות הביטחון הלאומית יירטה שיחה בין שני אנשי מודיעין זרים שדנו באדם המקורב לנשיא .

במקום לאפשר את הפצת המידע בדרכים המקובלות בתוך קהילת המודיעין, נטען כי גבארד חסמה את פרסום הדו"ח והעבירה באופן אישי עותק פיזי של הממצאים לראש סגל הבית הלבן, סוזי ויילס.

הפרשה, שנחשפה בכלי תקשורת מובילים ובהם הגרדיאן והוול סטריט ג'ורנל, מעלה שאלות קשות בנוגע לניהול המידע החסוי.

עורך דינו של חושף השחיתות, אנדרו בקאיי, טען כי גבארד הורתה לאנשי סוכנות הביטחון הלאומית להפסיק את הטיפול בדו"ח ולהעביר את כל הפרטים המסווגים ישירות למשרדה בלבד.

לדבריו, "ה-NSA קלטה שיחת טלפון בין שני חברי מודיעין זרים המערבת מישהו קרוב לבית הלבן של טראמפ", והדגיש כי הסוכנות אינה מבצעת מעקבים מסוג זה ללא הצדקה מבצעית ברורה.

מנגד, בלשכתה של גבארד הודפים את ההאשמות ומגדירים אותן כמניפולציה פוליטית. בהודעה רשמית מטעמה נמסר כי "כל פעולה שנקטה ראש המודיעין גבארד הייתה לחלוטין במסגרת סמכותה החוקית והסטטוטורית".

הדיווחים האחרונים מאשרים כי הסוגיה המודיעינית שבלב הסערה קשורה ישירות לפעילות עוינת מצד איראן. על פי המידע שנחשף, סוכנות הביטחון הלאומית (NSA) יירטה שיחה בין סוכני מודיעין זרים שדנו בתוכניות אופרטיביות של טהראן. בשיחה זו עלה שמו של מקורב לנשיא טראמפ, כחלק מניסיון איראני להשפיע על הממשל או לפעול נגד יעדים אמריקאיים.

החשש המרכזי שמעלים המבקרים הוא כי טולסי גבארד, בתפקידה כראש המודיעין הלאומי, חסמה מידע קריטי על האיום האיראני.

ב'ניו יורק טיימס צוין כי "התלונה מתארת חששות שראש המודיעין הלאומי פעלה כדי להגן על הנשיא או על מקורביו מפני מידע מודיעיני מזיק. מדובר בשימוש חסר תקדים בסמכות כדי לעצור הפצה של דו"ח מודיעיני מוגמר".

תומכיה במפלגה הרפובליקנית, וביניהם הסנאטור טום קוטון, הביעו אמון מלא בתפקודה וציינו כי היא פעלה להבטחת העברת המידע תחת מגבלות הביטחון הנדרשות. קוטון מסר כי גבארד נקטה בצעדים הנדרשים כדי לוודא שהחומר מטופל כחוק.

מנגד, בקרב המפלגה הדמוקרטית גוברת הביקורת על העיכוב הממושך בחשיפת התלונה לקונגרס, שנמשך ככל הנראה שמונה חודשים. הסנאטור מארק וורנר תקף את ההתנהלות וקבע כי "החוק ברור", וכי להערכתו מדובר ב"מאמץ לנסות לקבור את תלונת חושף השחיתות הזו".

וורנר ציין כי על פי הנהלים, מידע כזה אמור להגיע לידי המחוקקים בתוך 21 יום בלבד, בעוד שבמקרה הנוכחי הועבר לקונגרס מסמך מצונזר מאוד ורק לאחר לחץ ציבורי כבד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר