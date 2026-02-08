כיכר השבת
שעשוע מסוכן

אסון בהודו: מתקן נדנדה ענקי קרס בפסטיבל עשרות נפצעו | צפו

ערב ביריד "סורג'קונד" הפך מחגיגה צבעונית לזירת טרגדיה מדממת, כאשר מתקן שעשועים ענק קרס וגבה את חייו של קצין משטרה | המפקח מקומי הקריב את חייו בניסיון נואש לחלץ לכודים מהריסות המתקן, פחות מחודש לפני שהיה אמור לפרוש לגמלאות לאחר 36 שנות שירות (חדשות בעולם)

המתקן קורס בהודו
המתקן קורס בהודו| צילום: צילום: רשתות חברתיות
המתקן קורס בהודו (צילום: רשתות חברתיות)

יריד האומנות הבינלאומי "סורג'קונד" בפרידאבאד שבהודו, הפך ברגע אחד לזירה של כאוס סמוך לשעה 18:00, מתקן השעשועים הענק "צונאמי" , עליו היו באותה עת עשרות מבלים, קרס בפתאומיות בעודו באוויר והתרסק אל הקרקע.

בלב המהומה מפקח המשטרה ג'גדיש פראסאד. קצין מוערך שהיה אמור לפרוש לגמלאות בחודש הבא לאחר 36 שנות שירות, הבחין במתקן נוטה על צדו וזינק פנימה ללא היסוס כדי לחלץ את הלכודים. בעודו מושך אנשים למבטחים, חלק מהמבנה שקרס הטיח בו מכה אנושה בראשו ובפניו. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו, כשהוא מותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

האסון לא עצר שם; כשעה לפני קריסת המתקן, קרס גם שער הכניסה של היריד כתוצאה מרוחות עזות, אירוע שהוסיף לבהלה הכללית ופצע שני אנשים נוספים. בסך הכול דווח על לפחות 19 פצועים בשני האירועים, בהם שתי שוטרות, שפונו לבתי חולים סמוכים לקבלת טיפול.

ממשלת הריאנה הגיבה בזעזוע לאירועים. המשטרה הגישה תלונה פלילית (FIR) נגד מפעיל המתקנים, והוקמה ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת המחדל. באופן מעורר תהיות, גורמים רשמיים ציינו כי כל המתקנים ביריד עברו בדיקת בטיחות ואושרו לשימוש רק באותו בוקר.

מפקד משטרת הריאנה ספד למפקח פראסאד וכינה את מותו "אובדן בלתי ניתן לפיצוי". משפחתו של הגיבור תקבל פיצוי בסך כמיליון רופי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

