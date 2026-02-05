כיכר השבת
צפו: מסוק משטרתי שהגיע לזירת ירי איבד שליטה - זה הסתיים באסון

מסוק משטרתי שהגיע לאירוע ירי פעיל בארה"ב התרסק והביא למותם של הטייס והשוטר שהיו בפנים | מחלקת בטחון הציבור של אריזונה מסרה כי תחקור את האירוע (מעניין)

רגעי התרסקות המסוק
רגעי התרסקות המסוק| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
רגעי התרסקות המסוק (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מסוק משטרתי שהגיע להגיב לאירוע ירי פעיל באריזונה שבארה"ב התרסק והביא למותם של הטייס והשוטר שהיו בפנים, כך מסרו גורמים רשמיים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה המסוק כשהוא מאבד שליטה וצונח אל הקרקע.

המסוק מסוג ריינג'ר של מחלקת בטחון הציבור של אריזונה סיפק תמיכה אווירית טקטית למחלקת המשטרה המקומית ולסוכנויות אכיפת חוק נוספות בעת האירוע כאשר התרסק, כך מסר דובר המחלקה, סרג'נט קמרון לי. זהות הטייס והשוטר לא נחשפה.

לפני ההתרסקות, הקצינים על הקרקע החליפו יריות עם החשוד בירי. החשוד נפצע אך שרד, ונעצר על ידי הרשויות. זהותו והנסיבות המדויקות של האירוע טרם פורסמו.

מחלקת בטחון הציבור של אריזונה מסרה כי תמשיך לחקור הן את אירוע הירי והן את התרסקות המסוק. מהאירוע עצמו לא דווח על פגיעות נוספות מעבר לחשוד ולחברי הצוות שהיו על המסוק.

