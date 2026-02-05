מסוק משטרתי שהגיע להגיב לאירוע ירי פעיל באריזונה שבארה"ב התרסק והביא למותם של הטייס והשוטר שהיו בפנים, כך מסרו גורמים רשמיים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה המסוק כשהוא מאבד שליטה וצונח אל הקרקע.

המסוק מסוג ריינג'ר של מחלקת בטחון הציבור של אריזונה סיפק תמיכה אווירית טקטית למחלקת המשטרה המקומית ולסוכנויות אכיפת חוק נוספות בעת האירוע כאשר התרסק, כך מסר דובר המחלקה, סרג'נט קמרון לי. זהות הטייס והשוטר לא נחשפה.

לפני ההתרסקות, הקצינים על הקרקע החליפו יריות עם החשוד בירי. החשוד נפצע אך שרד, ונעצר על ידי הרשויות. זהותו והנסיבות המדויקות של האירוע טרם פורסמו.

מחלקת בטחון הציבור של אריזונה מסרה כי תמשיך לחקור הן את אירוע הירי והן את התרסקות המסוק. מהאירוע עצמו לא דווח על פגיעות נוספות מעבר לחשוד ולחברי הצוות שהיו על המסוק.