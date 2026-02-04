הבית של הזרמת על אדמת השבט - בני השבט מוחים ( צילום: רשתות חברתיות )

נושא סוכני ההגירה בארה"ב ממשיך לשסות את החברה האמריקאית ולעורר מחלוקות עזות. שני מקרי מוות טרגיים שאירעו לאחרונה הפכו את אחד מטקסי חלוקת הפרסים היוקרתיים ביותר בארה"ב למפגן מחאה פוליטי וסוער.

במהלך האירוע, נשמעו אמנים רבים כשהם יוצאים חוצץ נגד פעילות גופי האכיפה, אולם נאום אחד של זמרת שזכתה בפרס המרכזי עורר תרעומת מיוחדת בשל מה שנתפס כצביעות זועקת. הזמרת המדוברת, המזוהה עם עמדות ליברליות קיצוניות, ניצלה את הבמה המכובדת כדי לתקוף בחריפות את סוכנות ההגירה האמריקאית (ICE). בעודה עונדת סיכות מחאה נגד רשויות החוק ומשתלחת בבוטות משוללת רסן, היא הצהירה מעל הבמה כי "איש אינו נחשב ל'לא חוקי' על אדמה גנובה", כשהיא מכוונת לכך ששטחי ארצות הברית נלקחו בעבר מידי השבטים המקומיים.

תיעוד התקיפה - אלכס פרטי, שנורה לאחרונה בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס, - צילום: The News Movement תיעוד התקיפה - אלכס פרטי, שנורה לאחרונה בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס, | צילום: צילום: The News Movement 10 10 0:00 / 0:21 תיעוד התקיפה - אלכס פרטי, שנורה לאחרונה בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס, ( צילום: The News Movement )

אלא שהצהרות לחוד ומציאות לחוד. מיד לאחר הנאום, נחשפה המבוכה הגדולה: התברר כי הזמרת, ששוויה מוערך בכ-50 מיליון דולר, מתגוררת בעצמה בנכס יוקרתי ומנקר עיניים.

המורה הוותיקה גילתה שזכתה בשיא גינס על הקריירה הארוכה ביותר - כך היא הגיבה אריה רוזן | 03.02.26

מדובר באחוזה מפוארת בלוס אנג'לס, הכוללת שטח רחב ידיים ומבנים בשווי של מיליוני דולרים. שבט ה"טונגבה", התושבים המקוריים של אגן לוס אנג'לס הידועים כ"אנג'לינוס הראשונים", יצאו בהודעה רשמית וטענו כי ביתה המפואר של הזמרת ממוקם בדיוק על אדמתם ההיסטורית.

נציגי השבט הבהירו כי למרות שהם מעריכים את המודעות להיסטוריה, הזמרת מעולם לא פנתה אליהם ישירות ולא העניקה כל סיוע כספי לצאצאי השבט שעל אדמתם היא חיה. "היינו מצפים שמי שמשתמשת במונחים כמו 'אדמה גנובה' למטרות מוסר, תכיר בשם השבט ותפעל בהתאם", מסרו.

הביקורת הציבורית לא איחרה לבוא. אישי ציבור ואנשי תקשורת בארה"ב לעגו לזמרת וכינו אותה "צבועה". "אם היא באמת מאמינה שמדובר באדמה גנובה, אולי כדאי שהיא תוותר על אחוזת המיליונים שלה בדרום קליפורניה ותחזיר אותה לבעליה המקוריים", נכתב ברשתות החברתיות על ידי מבקרים בולטים.

הטענה המרכזית נגדה הייתה כי קל מאוד להטיף מוסר לציבור ולהשתלח ברשויות החוק מתוך נוחות של בית מפואר, בעוד שהיא עצמה נהנית מאותה "שיטה" שהיא כה מקפידה לגנות מעל במות נוצצות.