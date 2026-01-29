סרטון חדש שפורסם מציג לכאורה את אלכס פרטי, אח בבית חולים שנורה לאחרונה בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס שבמינסוטה, תוקף סוכנים פדרליים ימים ספורים לפני שנורה.

ארגון The News Movement פרסם את הסרטון, בו נראה פרטי כשהוא צועק ויורק לעבר סוכנים פדרליים, ולאחר מכן בועט בפנס האחורי של רכב פדרלי ושובר אותו. הסוכנים נראים לאחר מכן כשהם יוצאים מהרכב, ניגשים אליו ומשכיבים אותו על הקרקע.

האיש שוחרר לאחר דקות ספורות. לאחר שהתרחק מהסוכנים נראה חפץ הדומה לאקדח בחגורת מכנסיו. על פי הסרטון, במקום לעזוב את הזירה, הוא נשאר עם מפגינים נוספים שהמשיכו לצעוק לעבר כוחות האכיפה הפדרליים.

משפחתו של אלכס פרטי אישרה לעיתון Minnesota Star Tribune כי האדם המתועד בסרטון הוא אכן פרטי. עורך הדין של המשפחה, סטיב שלייכר, טען כי מבלי שהיווה איום על איש, פרטי הותקף באלימות בידי קבוצת סוכני רשות ההגירה. הוא הוסיף כי "שום דבר שאירע שבוע קודם לכן לא יכול היה להצדיק את הריגתו ב־24 בינואר".

פרטי, בן 37, עבד כאח במחלקת טיפול נמרץ בבית חולים של משרד הוותיקים האמריקאי, ונורה למוות בידי סוכני משמר הגבול בעת שתיעד פעולות אכיפת הגירה פדרליות במיניאפוליס. תיעוד מהירי עצמו מציג לכאורה את פרטי מנסה לסייע לאישה שהופלה לקרקע בידי סוכנים, לפני שרוסס בחומר כימי, הוטח אל הקרקע והוכה. בהמשך נראה אחד הסוכנים מוציא מחגורתו של פרטי מה שהרשויות תיארו כנשק חשוד, בעוד סוכנים אחרים יורים לעברו כמעט תריסר כדורים.

האירוע היה התקרית הקטלנית השנייה במיניאפוליס בשבועות האחרונים שבה היו מעורבים סוכני הגירה פדרליים, על רקע מתיחות גוברת סביב פעולות האכיפה ועימותים עם מפגינים המתנגדים לרשות ההגירה.