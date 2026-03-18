ערב הסעודית יירטה והשמידה ארבעה טילים בליסטיים ששוגרו היום (רביעי) מאיראן לעבר ריאד, זמן קצר לפני פגישה של שרי חוץ מהאזור ומהעולם האסלאמי בבירה הסעודית.

לפי הודעת משרד ההגנה, שברי יירוט התפזרו באזורים שונים בעיר, אך לפי הערכות ראשוניות לא היו נפגעים בזירות. מוקדם יותר דיווחה הטלוויזיה הממלכתית כי מערכות ההגנה האווירית של סעודיה טיפלו באיום בליסטי מעל ריאד.

מאז תחילת המלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן בחודש שעבר, הממלכה הותקפה במאות טילים וכטב"מים איראניים, כאשר לטענת הרשויות רובם המוחלט יורט. עם זאת, התקיפה היום הייתה הפעם הראשונה שבה רבים מתושבי העיר שמעו פיצוצים או קיבלו התרעה ישירה לטלפון קודם לתקיפה, בדומה לאזרחי ישראל.

עדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי הבחינו במה שנראה כיירוטי טילים בשמי החלק המערבי של העיר, סמוך לרובע הדיפלומטי שבו ממוקמות שגרירויות זרות.

התקיפה התרחשה שעות ספורות לפני שסעודיה עמדה לארח פגישת התייעצות של שרי חוץ ממדינות ערביות ואסלאמיות, במטרה לדון בדרכים לחיזוק הביטחון והיציבות האזורית על רקע המלחמה עם איראן.

מקור דיפלומטי טורקי ציין כי בפגישה צפויים להשתתף נציגים מאזרבייג'ן, בחריין, מצרים, ירדן, כווית, פקיסטן, קטר, סוריה, טורקיה ואיחוד האמירויות הערביות.