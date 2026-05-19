רוכב חד-אופן נתפס מלהטט באש באמצע הכביש - ומה עשתה המשטרה?

תושבי קומרס סיטי שבמדינת קולורדו, ארצות הברית, רגילים אולי למופעי רחוב בצמתים, אך לאירוע הבא הם בהחלט לא היו מוכנים. משטרת העיר הוזעקה לאחרונה לאחד הצמתים המרכזיים בעקבות סדרת דיווחים יוצאי דופן של נהגים מבוהלים ומופתעים: אדם הרכוב על חד-אופן גבוה מלהטט באלות בוערות באש חיה ממש באמצע מעבר החצייה, בזמן שהרכבים ממתינים לאור ירוק.
המשטרה המקומית, שחלקה תיעוד מהאוויר של המופע אשר צולם באמצעות רחפן, בחרה להתייחס לאירוע בשעשוע מסוים אך עם מסר ברור לציבור ולמופיעים אחרים. "בואו ניקח רגע כדי להעריך את הכישרון של האיש הזה", נכתב בהודעת המשטרה. "קיבלנו לא מעט פניות כשנהגים זכו לקצת 'בידור רמזורים', באדיבות רוכב החד-אופן ולהטוטן האש הזה".
עם זאת, לצד ההערכה למיומנות של אמן הרחוב, במשטרה הדגישו כי "מופע הצד" המאולתר היה בלתי חוקי בעליל. העבירות שבהן היה מעורב הלהטוטן כללו, בין היתר, הסגת גבול לשטח אי התנועה והפרעה מסוכנת לזרימת הרכבים, שכן הוא התקשה לפנות את מעבר החצייה בזמן עם התחלפות הרמזור. מעבר לכך, עצם זריקת עצמים בוערים בקרבת רכבים ותנועה ערה מהווה סכנה בטיחותית חמורה.
למרות חומרת המעשה, במשטרה גילו סלחנות יוצאת דופן כלפי הלהטוטן; השוטרים שהגיעו לזירה החליטו לא לרשום לו דו"ח, אלא הסתפקו באזהרה ידידותית ובבקשה לפנות את הצומת. בהודעתם הרשמית סיכמו השוטרים: "בואו נסכים כולנו שלא נעשה דברים כאלה".
ממשטרת קומרס סיטי נמסר כי הם פועלים באכיפה מוגברת בצומת המדובר כדי לוודא שרוכלים ומופיעי רחוב אינם מסכנים את עצמם ואת הנהגים. "אנחנו בדרך כלל מצליחים למנוע מקרים כאלה," הוסיפו השוטרים בהומור, "אבל למען ההגינות... מעולם לא קיבלנו דיווח שדומה לדיווח הזה".
