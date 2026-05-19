רוכב חד-אופן נתפס מלהטט באש באמצע הכביש - ומה עשתה המשטרה?

הלהטוטן בקולורדו באמצע אחת מהופעותיו ( צילום: צילום מסך )

תושבי קומרס סיטי שבמדינת קולורדו, ארצות הברית, רגילים אולי למופעי רחוב בצמתים, אך לאירוע הבא הם בהחלט לא היו מוכנים. משטרת העיר הוזעקה לאחרונה לאחד הצמתים המרכזיים בעקבות סדרת דיווחים יוצאי דופן של נהגים מבוהלים ומופתעים: אדם הרכוב על חד-אופן גבוה מלהטט באלות בוערות באש חיה ממש באמצע מעבר החצייה, בזמן שהרכבים ממתינים לאור ירוק.

המשטרה המקומית, שחלקה תיעוד מהאוויר של המופע אשר צולם באמצעות רחפן, בחרה להתייחס לאירוע בשעשוע מסוים אך עם מסר ברור לציבור ולמופיעים אחרים. "בואו ניקח רגע כדי להעריך את הכישרון של האיש הזה", נכתב בהודעת המשטרה. "קיבלנו לא מעט פניות כשנהגים זכו לקצת 'בידור רמזורים', באדיבות רוכב החד-אופן ולהטוטן האש הזה".

