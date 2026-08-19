הרופאים פחות התחברו: בצפון קוריאה מצאו פתרון מוזר לחום הכבד

בצפון קוריאה מצאו דרך יוצאת דופן להתמודד עם גל החום הכבד שפוקד את המדינה: הטלוויזיה הממלכתית המליצה לאזרחים לשתות ליטר בירה כדי להקל על החום.
לפי אתר החדשות "אן-קיי ניוז", המתמחה בסיקור צפון קוריאה, ההמלצה הופיעה ב־6 באוגוסט בתוכנית חדשה של הטלוויזיה המרכזית הקוריאנית, שעסקה בדרכים להתמודדות עם חום הקיץ.
במהלך השידור הוצג ליטר בירה כ"משקה בריאות יעיל להפגת החום". על המסך נראו כוסות בירה קרה, והצופים התבקשו לשתות לאחר הבירה גם מים או תה חלש.
בנוסף לבירה, הומלץ לציבור לצרוך מאכלים ומשקאות קרים נוספים, בהם קרח מגורד, מיצי פירות ותה עם חלב.
ב"אן-קיי ניוז" הדגישו כי ההמלצה לשתות בירה כדי להתמודד עם החום אינה מגובה בהמלצות רפואיות. אלכוהול עלול דווקא להגביר איבוד נוזלים, ולכן הוא אינו נחשב תחליף לשתיית מים ולהתמודדות המקובלת עם עומס חום.
ההמלצה החריגה עוררה תגובות משועשעות ברשתות החברתיות. "זו בדיוק העצה שמתאימה לי", כתב אחד הגולשים, ואחר הגיב בהתלהבות: "כן, המפקד!".
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