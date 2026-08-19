הרופאים פחות התחברו: בצפון קוריאה מצאו פתרון מוזר לחום הכבד

תמונת אילסוטרציה ( צילום: ב"מ )

בצפון קוריאה מצאו דרך יוצאת דופן להתמודד עם גל החום הכבד שפוקד את המדינה: הטלוויזיה הממלכתית המליצה לאזרחים לשתות ליטר בירה כדי להקל על החום.