אכזריות מעולם אחר: צבא תימן רומס במשוריינים שבויים חות'ים ( צילום: רשתות חברתיות )

סרטון קשה ומטלטל מתימן מעורר סערה גדולה בעולם הערבי, לאחר שתיעד תקיפה אכזרית של לוחמים שנשבו במהלך הלחימה במדינה.

על פי הפרטים שפורסמו בתימן, האירוע התרחש באזור חוף לחג', מערבית לעדן. לוחמים המזוהים עם כוחות סאנעא הוצאו ממקום כליאתם, ואז כלי רכב משוריינים עברו על גופם של השבויים. התמונות הקשות הופצו במהירות ברשתות החברתיות ועוררו תגובות חריפות מצד עיתונאים ופעילים מתימן וממדינות ערביות נוספות. רבים מהם גינו את האירוע והדגישו כי גם בעיצומה של מלחמה קיימים גבולות ברורים לאופן שבו מותר להתייחס ללוחמים שנפלו בשבי.

אכזריות מעולם אחר: צבא תימן רומס במשוריינים שבויים חות'ים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 אכזריות מעולם אחר: צבא תימן רומס במשוריינים שבויים חות'ים ( צילום: רשתות חברתיות )

הפעיל התימני עאדל אל־חוסיין הזהיר כי לאירועים מסוג זה עלולות להיות השלכות קשות, במיוחד על רקע המתיחות הגוברת באזורים הנמצאים בשליטת הכוחות המתנגדים לחות'ים.

העיתונאי התוניסאי חוסאם אל־האדי סיפר כי נחשף לסרטונים שבהם לוחמים המזוהים עם אנצאר אללה נדרסים באזור באב אל־מנדב. לדבריו, מעשים כאלה אינם רק פגיעה בשבויים אלא גם מעמיקים את השנאה והנקמה בחברה התימנית.

גם העיתונאי והפרשן המצרי סאמח עסכר תקף בחריפות את המעשים והשווה אותם להתנהלות של ארגוני טרור. הוא אמר כי התמונות קשות במיוחד וכי מעשים כאלה עלולים בסופו של דבר לפגוע גם במי שביצעו אותם.

העיתונאי התימני-הדרומי חוסיין חנשי הצטרף לגינויים והבהיר כי מבחינתו אין משמעות לשאלה לאיזה מחנה משתייכים מבצעי המעשים. לדבריו, אם מדובר בחות'ים, באחים המוסלמים או בכוחות הדרום, העיקרון צריך להיות זהה: מי שפוגע בשבויים או מהלל פגיעה כזו חוצה קו אדום.

האירוע מגיע לאחר שנים שבהן מלחמת האזרחים בתימן לוותה בתיעודים קשים במיוחד של הוצאות להורג, התעללות בשבויים, פגיעה בגופות ולחימה ללא הבחנה. מאז השתלטות החות'ים על הבירה סאנעא בשנת 2014 וההתערבות הצבאית בהובלת סעודיה בשנת 2015, הפכה תימן לזירת מלחמה שבה נאבקים כמה מחנות במקביל.