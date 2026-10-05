"בחיי אללה, זה לא יקרה שוב": המחאה 'הנועזת' של השדרן בתימן

במהלך שידור טלוויזיוני בערוץ AIC (ערוץ עדן העצמאי) בתימן הדרומית, נרשם רגע דרמטי ויוצא דופן. מגיש הטלוויזיה בעדן הודיע בשידור חי כי המגישים והשדרנים לא ילבשו עוד עניבות או חליפות רשמיות, בשל ההסלמה בעימות מול החות'ים. לדבריו, מדובר במצב מלחמה לכל דבר.
במהלך המונולוג בסרטון, הסביר השדרן את ההחלטה והסיר את העניבה לעיני הצופים:
"כולנו מורידים את העניבות כי הן כבר לא חשובות לנו עכשיו. אנחנו נמצאים כעת במערכה גורלית, ועלינו לעמוד בגודל האתגר. חוק מספר אחד: לא עוד עניבות מהיום! נלבש את החולצות שלנו, נלבש מדים צבאיים ונרד לשטח."
השדרן גם היפנה ביקורת חריפה על ישיבה באולפנים בלבוש רשמי בזמן שלוחמים מחרפים את נפשם בחזית:
"אנחנו חייבים להכין את עצמנו למערכה הזו בכל מה שביכולתנו. איננו רוצים ללבוש ז'קטים, חליפות ועניבות ולדבר על המערכה הלאומית בזמן שבנינו נלחמים בהרים, במדבריות ובשטח. אנחנו רוצים להתמודד מול התוקפנות והיוהרה החות'ית בכל מה שנוכל — אפילו לאכול ארוחה אחת ביום זה מספיק, ובלבד שנגן על כבודנו, גאוותנו והרפובליקה שלנו."
בסיום דבריו נשבע השדרן שלא לחזור ללבוש רשמי עד להכרעת המערכה:
"לא עוד עניבות מהיום! בחיי אללה לא נלבש אותן שוב, אלא שנגיע לצנעא והמדינה תשוחרר."
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