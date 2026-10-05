מוד מלחמה "בחיי אללה, זה לא יקרה שוב": המחאה 'הנועזת' של השדרן בתימן "איננו רוצים לדבר על המערכה בזמן שבנינו נלחמים בהרים": נאום התוכחה של השדרן התימני שהסתיים באקט מחאה חריג בשידור חי, והפך לסמל של מצב החירום (חדשות בעולם)

דש דני שפיץ כיכר השבת | 08:13