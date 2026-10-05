זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים ( צילום: מסך )

סופה עזה במיוחד הכתה בסוף השבוע באסונסיון, בירת פרגוואי, ובאזורים נרחבים סביבה, כאשר גושי ברד עצומים נפלו מהשמיים בעוצמה חריגה וגרמו נזקים כבדים לכלי רכב, בתים ותשתיות.

התיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים מראות שנראו כמעט בלתי מציאותיים: גושי קרח גדולים, שחלקם היו בגודל דומה לכדורי טניס, ניתכו במהירות על רחובות העיר, מכוניות ובתים.

זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים - צילום: רשתות חברתיות זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

בתוך זמן קצר הצטברו כמויות גדולות של ברד בחצרות וברחובות, בעוד הנהגים ניסו למצוא מחסה ולהימלט מהסערה. יכולות של מתנקש: הלקוח שהפך את משחק הירי לסיוט דני שפיץ | 09:01 הצלה דרמטית: עובר אורח עצר ברגע האחרון נהגת מדריסה אכזרית אריה רוזן | 04.10.26 הסערה פגעה בשעות אחר הצהריים והערב של יום שבת, 3 באוקטובר, באסונסיון ובערים נוספות במחוז המרכזי, ביניהן סן לורנסו, למבארה, לוקה, ניימבי, פרננדו דה לה מורה ווייה אליסה. לצד הברד הכבד נרשמו גשמים עזים, סופות רעמים ורוחות שהגיעו למהירות של קרוב ל־100 קמ"ש.

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הנזק היה משמעותי. שמשות של כלי רכב התנפצו, מכוניות ספגו מכות ופגיעות בפח, גגות רעפים ניזוקו ובמקומות שונים נגרמו הפסקות חשמל. תושבים שנקלעו לסופה נאלצו לחפש מחסה, ובמקרה אחד שתועד בעיר אסונסיון נהגים נכנסו לחניון של סופרמרקט כדי להגן על עצמם ועל כלי הרכב מפני מטח הברד.

לפי דיווחי שירות החירום הלאומי של פרגוואי, כ־400 בתים נפגעו מהסערה ברחבי האזור, כאשר במקרים רבים מדובר בגגות שניזוקו או נעקרו. העיר קפיאטה הייתה בין המקומות שספגו פגיעות קשות במיוחד.

זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים - צילום: רשתות חברתיות זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

גם הרשויות המטאורולוגיות הזהירו מראש מפני מזג אוויר קיצוני, שכלל אפשרות לסופות חזקות מאוד, רוחות עזות וברד. לאחר האירוע הסביר מנהל השירות המטאורולוגי של פרגוואי, אדוארדו מינגו, כי התנאים האטמוספריים בתקופת המעבר בין החורף לאביב אפשרו את התפתחות הסופה, כאשר תופעת אל ניניו תרמה להגברת האנרגיה של מערכות הסערה.

זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים - צילום: רשתות חברתיות זה נראה כמו מתקפה: כדורי קרח ענקיים נחתו מהשמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

הברד נוצר בתוך ענני סערה בעלי התפתחות אנכית משמעותית, כאשר זרמי אוויר חזקים עולים ומעלים טיפות מים לאזורים קרים מאוד בענן. שם הן קופאות וממשיכות לצבור שכבות של קרח עד שהן נעשות כבדות מספיק כדי לצנוח לקרקע. במקרה הזה, התנאים אפשרו היווצרות של גושי ברד חריגים בגודלם.