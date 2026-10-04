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שידור קטלני

נדרסה לעיני הצופים: כתבת דיווחה מהסופה ונפצעה אנושות

הצופים צפו בדיווח שגרתי מנזקי הסופה, אך לפתע המצלמה תיעדה רגע מטלטל שהותיר את הצופים המומים (חדשות בעולם)

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רגעי אימה נרשמו ביום שישי האחרון בעיר מונטריי שבמדינת נואבו לאון במקסיקו, כאשר כתבת טלוויזיה וצלם נפגעו מרכב במהלך שידור חי.

הכתבת אלמה דה לה רוסה פלורס והצלם כריסטו מוראלס, העובדים ברשת המקומית גמאוויזיון, הגיעו בשעות הבוקר לשדרת מורונס פרייטו במונטריי כדי לדווח על הנזקים שנגרמו בעקבות הגשמים הכבדים שפקדו את האזור.

במקום אירעה מפולת עפר, עץ נפל אל הכביש ורוכב אופנוע היה מעורב בתאונה. השניים עמדו סמוך לכביש והעבירו דיווח בשידור חי לאולפן.

אלא שבמהלך השידור התרחש לפתע אירוע דרמטי. רכב מסוג ג'יפ החליק על הכביש הרטוב, איבד שליטה וסטה לעבר צוות הטלוויזיה. בתוך רגע הרכב פגע בכתבת ובצלם, והמצלמה תיעדה את התאונה בזמן אמת.

שידור קטלני: כתבת דיווחה מהסופה הקטלנית ונפצעה אנושות
שידור קטלני: כתבת דיווחה מהסופה הקטלנית ונפצעה אנושות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הפגיעה הייתה עוצמתית, והשידור נקטע בעקבות התאונה. אנשי צוות ואזרחים שהיו במקום מיהרו להגיש עזרה לשניים, וכוחות ההצלה הגיעו לזירה ופינו אותם לקבלת טיפול רפואי.

המגיש באולפן נשמע אומר: "טוב, בוא נראה... תחזור אליי, תחזור אליי. אה... זה... הרגע חזינו בשידור חי בתאונה. דרסו את ה... שלנו..."

בהמשך מסרה פלורס מבית החולים כי היא ועמיתה בסדר והודתה לאנשים שהתעניינו בשלומם. לדבריה, היא עוסקת בעיתונות כבר 35 שנה, וזה היה האירוע הראשון מסוגו שחוותה במהלך שידור.

האירוע התרחש על רקע מזג אוויר קשה במונטריי ובאזורים נוספים במדינת נואבו לאון. הגשמים גרמו להצפות, מפולות עפר, עצים שקרסו ושיבושים בכבישים, והצוות הגיע לשטח כדי לסקר בדיוק את הנזקים הללו.
שידור חימקסיקועיתונאיםתאונות דרכיםסופות וגשמים
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